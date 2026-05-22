بتهم فساد.. الحكم بالسجن 13 عاما لوزير مغربي

أصدرت محكمة في ، الخميس، حكما بالسجن 13 عاما على الوزير السابق محمد مبديع بتهم فساد، بحسب ما أفاد محاميه.ويحتجز الوزير المغربي السابق منذ عام 2023 إثر شكوى قدمتها لحماية المال العام في 2020 تتهمه بمخالفات في منح عقود عامة من لمدينة (مدينة تقع في وكان محمد مبديع يرأسها منذ عام 1997)، وقد حوكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية في بالدار البيضاء.وقال محاميه إبراهيم أموسي لوكالة فرانس برس إنه سيستأنف الحكم، مضيفا أن مبديع "حُكم عليه بالسجن 13 عاما" و"بغرامة تبلغ 30 مليون درهم" (3.2 ملايين دولار).