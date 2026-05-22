إيبولا يغيّر مسار رحلة جوية

حوّلت السلطات الأميركية مسار رحلة تابعة للخطوط الجوية كانت متجهة إلى ديترويت، بعدما تبيّن أن راكباً من الكونغو صعد إلى الطائرة في "عن طريق الخطأ"، في ظل قيود سفر مرتبطة بتفشي إيبولا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، الخميس، إن الراكب "ما كان ينبغي له أن يصعد على متن" الرحلة، بسبب قيود الدخول المفروضة للحد من خطر انتشار المرض.

وأوضحت الوكالة أن المسؤولين منعوا الطائرة من الهبوط في مطار ديترويت، وجرى تحويل مسارها إلى مونتريال في كندا.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الفرنسية إن الراكب الكونغولي مُنع من دخول بموجب القواعد الجديدة، التي تسمح للمسافرين من دول معينة، بينها الكونغو، بالدخول فقط عبر .

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أنه اعتباراً من الخميس، يتعيّن على جميع المواطنين والمقيمين الدائمين الذين كانوا في الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان خلال آخر 21 يوماً، الدخول حصراً عبر مطار واشنطن دالاس الدولي للخضوع لفحص معزز.

وقال متحدث باسم وكالة الصحة العامة الكندية إن السلطات الأميركية أبلغت كندا بأن الطائرة مُنعت من دخول الولايات المتحدة بسبب القيود المؤقتة المرتبطة بالسفر إلى هذه الدول.

وأضاف أن مسؤولاً صحياً في مونتريال فحص المسافر، وتبيّن أنه لا تظهر عليه أعراض، قبل أن يعود جواً .

وتابعت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية طريقها لاحقاً إلى وجهتها الأصلية في ديترويت مع بقية الركاب.

وكانت قد أعلنت، الأحد، أن تفشي إيبولا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، ويرتبط التفشي بفيروس "بونديبوجيو"، وهو نوع نادر لا يتوفر له حالياً لقاح أو دواء محدد.