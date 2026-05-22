تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد أن اثار الجدل وحرّك الاحتجاجات.. هل مُنع والد الرئيس السوري من الظهور الإعلامي؟
Lebanon 24
22-05-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت منصة "تأكد" أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة، والتي زُعم أنها مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس السوري
أحمد الشرع
يمنع والده حسين
الشرع
من إجراء مقابلات إعلامية، هي وثيقة ملفقة.
Advertisement
وتحمل الوثيقة المتداولة اسم وتوقيع الرئيس السوري ورقم "111"، وتتضمن مادتين، الأولى تنص على منع حسين الشرع من الظهور عبر القنوات ووسائل الإعلام، والثانية تشير إلى العمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.
وقالت المنصة إن فريقها تحقق من الادعاء، ولم يعثر على أي نتيجة تدعمه في
وسائل الإعلام السورية الرسمية
أو عبر البحث بالكلمات المفتاحية المرتبطة به.
كما بيّن التحقق أن الوثيقة تفتقد عناصر أساسية تعتمد في المراسيم الرسمية، أبرزها السنة وتاريخ الإصدار، إذ اكتفت برقم فقط من دون أي تفاصيل قانونية أو تنظيمية.
ويأتي تداول الوثيقة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات حسين الشرع عن أهالي
دير الزور
، والتي دفعت
الرئيس أحمد
الشرع إلى تقديم اعتذار لأبناء المحافظة خلال اتصال هاتفي مع المحافظ زياد العايش وعدد من أعيانها.
وكان حسين الشرع قد قال، في توضيح لاحق، إن تصريحاته "أُخرجت من سياقها"، مؤكداً أن حديثه كان يتناول التفاوت التنموي والاجتماعي بين المدن والأرياف نتيجة "السياسات الإقصائية"، نافياً قصد الإساءة إلى أهالي دير
الزور
.
مواضيع ذات صلة
بعد شكوى ضدّه... منع إعلاميّ شهير من الظهور على كافة الوسائل الإعلاميّة
Lebanon 24
بعد شكوى ضدّه... منع إعلاميّ شهير من الظهور على كافة الوسائل الإعلاميّة
22/05/2026 11:37:16
22/05/2026 11:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن "فوائد الزواج الثاني" للزوجة الأولى (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن "فوائد الزواج الثاني" للزوجة الأولى (فيديو)
22/05/2026 11:37:16
22/05/2026 11:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
40 تهمة لرجل أثار الجدل حول منصة Roblox
Lebanon 24
40 تهمة لرجل أثار الجدل حول منصة Roblox
22/05/2026 11:37:16
22/05/2026 11:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد.. منع الأطباء من الظهور الإعلامي دون إذن مسبق
Lebanon 24
قرار جديد.. منع الأطباء من الظهور الإعلامي دون إذن مسبق
22/05/2026 11:37:16
22/05/2026 11:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام السورية الرسمية
وسائل الإعلام السورية
وسائل الإعلام
الرئيس أحمد
أحمد الشرع
دير الزور
السورية
حسين ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيقام نهاية الاسبوع على جزيرة صغيرة.. تفاصيل عن زفاف نجل ترامب وعروسه
Lebanon 24
سيقام نهاية الاسبوع على جزيرة صغيرة.. تفاصيل عن زفاف نجل ترامب وعروسه
04:25 | 2026-05-22
22/05/2026 04:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل تقني يؤجل إطلاق "ستارشيب".. وماسك يحدد موعداً جديداً
Lebanon 24
عطل تقني يؤجل إطلاق "ستارشيب".. وماسك يحدد موعداً جديداً
04:11 | 2026-05-22
22/05/2026 04:11:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مناورات نووية روسية في بيلاروسيا.. "إسكندر" على حدود الناتو وكييف تستنفر
Lebanon 24
مناورات نووية روسية في بيلاروسيا.. "إسكندر" على حدود الناتو وكييف تستنفر
03:51 | 2026-05-22
22/05/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لحل الخلافات.. وزير داخلية باكستان يجتمع ثانية مع عراقجي
Lebanon 24
لحل الخلافات.. وزير داخلية باكستان يجتمع ثانية مع عراقجي
03:34 | 2026-05-22
22/05/2026 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ بحث دمج المقاتلات الكرديات في سوريا؟
Lebanon 24
هل بدأ بحث دمج المقاتلات الكرديات في سوريا؟
03:32 | 2026-05-22
22/05/2026 03:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:25 | 2026-05-22
سيقام نهاية الاسبوع على جزيرة صغيرة.. تفاصيل عن زفاف نجل ترامب وعروسه
04:11 | 2026-05-22
عطل تقني يؤجل إطلاق "ستارشيب".. وماسك يحدد موعداً جديداً
03:51 | 2026-05-22
مناورات نووية روسية في بيلاروسيا.. "إسكندر" على حدود الناتو وكييف تستنفر
03:34 | 2026-05-22
لحل الخلافات.. وزير داخلية باكستان يجتمع ثانية مع عراقجي
03:32 | 2026-05-22
هل بدأ بحث دمج المقاتلات الكرديات في سوريا؟
03:28 | 2026-05-22
معلومات تكشف للمرة الاولى عن أحد منفذي هجوم سان دييغو "المروع"
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 11:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 11:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 11:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24