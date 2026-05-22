تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد أن اثار الجدل وحرّك الاحتجاجات.. هل مُنع والد الرئيس السوري من الظهور الإعلامي؟

Lebanon 24
22-05-2026 | 01:30
A-
A+
بعد أن اثار الجدل وحرّك الاحتجاجات.. هل مُنع والد الرئيس السوري من الظهور الإعلامي؟
بعد أن اثار الجدل وحرّك الاحتجاجات.. هل مُنع والد الرئيس السوري من الظهور الإعلامي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت منصة "تأكد" أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة، والتي زُعم أنها مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع يمنع والده حسين الشرع من إجراء مقابلات إعلامية، هي وثيقة ملفقة.
Advertisement
 
وتحمل الوثيقة المتداولة اسم وتوقيع الرئيس السوري ورقم "111"، وتتضمن مادتين، الأولى تنص على منع حسين الشرع من الظهور عبر القنوات ووسائل الإعلام، والثانية تشير إلى العمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.
 
وقالت المنصة إن فريقها تحقق من الادعاء، ولم يعثر على أي نتيجة تدعمه في وسائل الإعلام السورية الرسمية أو عبر البحث بالكلمات المفتاحية المرتبطة به.
 
كما بيّن التحقق أن الوثيقة تفتقد عناصر أساسية تعتمد في المراسيم الرسمية، أبرزها السنة وتاريخ الإصدار، إذ اكتفت برقم فقط من دون أي تفاصيل قانونية أو تنظيمية.
 
ويأتي تداول الوثيقة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات حسين الشرع عن أهالي دير الزور، والتي دفعت الرئيس أحمد الشرع إلى تقديم اعتذار لأبناء المحافظة خلال اتصال هاتفي مع المحافظ زياد العايش وعدد من أعيانها.
 
وكان حسين الشرع قد قال، في توضيح لاحق، إن تصريحاته "أُخرجت من سياقها"، مؤكداً أن حديثه كان يتناول التفاوت التنموي والاجتماعي بين المدن والأرياف نتيجة "السياسات الإقصائية"، نافياً قصد الإساءة إلى أهالي دير الزور.
مرسوم جديد ضد الأقليات - معلومة Information | Facebook
مواضيع ذات صلة
بعد شكوى ضدّه... منع إعلاميّ شهير من الظهور على كافة الوسائل الإعلاميّة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية شهيرة تثير الجدل بحديثها عن "فوائد الزواج الثاني" للزوجة الأولى (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
40 تهمة لرجل أثار الجدل حول منصة Roblox
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد.. منع الأطباء من الظهور الإعلامي دون إذن مسبق
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام السورية الرسمية

وسائل الإعلام السورية

وسائل الإعلام

الرئيس أحمد

أحمد الشرع

دير الزور

السورية

حسين ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-05-22
Lebanon24
04:11 | 2026-05-22
Lebanon24
03:51 | 2026-05-22
Lebanon24
03:34 | 2026-05-22
Lebanon24
03:32 | 2026-05-22
Lebanon24
03:28 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24