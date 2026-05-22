بعد أن اثار الجدل وحرّك الاحتجاجات.. هل مُنع والد الرئيس السوري من الظهور الإعلامي؟

كشفت منصة "تأكد" أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة، والتي زُعم أنها مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس السوري يمنع والده حسين من إجراء مقابلات إعلامية، هي وثيقة ملفقة.

وتحمل الوثيقة المتداولة اسم وتوقيع الرئيس السوري ورقم "111"، وتتضمن مادتين، الأولى تنص على منع حسين الشرع من الظهور عبر القنوات ووسائل الإعلام، والثانية تشير إلى العمل بالمرسوم من تاريخ صدوره.

وقالت المنصة إن فريقها تحقق من الادعاء، ولم يعثر على أي نتيجة تدعمه في أو عبر البحث بالكلمات المفتاحية المرتبطة به.

كما بيّن التحقق أن الوثيقة تفتقد عناصر أساسية تعتمد في المراسيم الرسمية، أبرزها السنة وتاريخ الإصدار، إذ اكتفت برقم فقط من دون أي تفاصيل قانونية أو تنظيمية.

ويأتي تداول الوثيقة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات حسين الشرع عن أهالي ، والتي دفعت الشرع إلى تقديم اعتذار لأبناء المحافظة خلال اتصال هاتفي مع المحافظ زياد العايش وعدد من أعيانها.