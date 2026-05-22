"استفتاء ملزم" للانفصال عن كندا.. هذا ما تخطط له البرتا

ستجري الكندية الغنية بالنفط استفتاء في تشرين الاول المقبل بشأن الخروج من ، لكن رئيسة وزراء قالت، إن هذا لن يكون في الواقع تصويتا على الانفصال.وقالت إن الناخبين بدلا من ذلك سيقررون ما إذا كان الوقت قد حان لإجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من كندا.وأوضحت في تصريحات متلفزة: "أريد أن أكون واضحة، أنا أدعم بقاء ألبرتا داخل كندا، وهذه هي الطريقة التي سأصوت بها بشأن الانفصال في استفتاء إقليمي، وهو أيضا موقف حكومتي".وسيطرح السؤال عما إذا كان ينبغي لألبرتا البقاء في كندا أو اتخاذ خطوات قانونية بموجب لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال.