حقائب هيرميس في مزاد الفساد.. فيتنام تلاحق أموال إمبراطورة العقارات

وبحسب موقع The Peninsula Qatar، كانت لان قد أُدينت عام 2024 بالاحتيال على بنك التجاري SCB، الذي قال الادعاء إنها كانت تسيطر عليه فعلياً. وقد شكّلت القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد في تاريخ .وكانت لان قد حُكم عليها بداية بالإعدام، قبل أن تواجه لاحقاً عقوبة السجن المؤبد، بعد إلغاء هانوي عقوبة الإعدام في بعض الجرائم.وفي المزاد الذي أُقيم في مزادات الأصول في مدينة ، بيعت حقيبة هيرميس مرصعة بأحجار بيضاء مقابل 11.6 مليار دونغ فيتنامي، أي نحو 440 ألف دولار. كما بيعت حقيبة ثانية من العلامة نفسها مقابل 2.5 مليار دونغ، أي نحو 95 ألف دولار.وكانت سيدة الأعمال السابقة قد طلبت من المحكمة إعادة حقيبتي Birkin النادرتين إليها، مؤكدة أنها اشترت إحداهما من ، فيما حصلت على الأخرى كهدية. ووصفت الحقيبتين بأنهما “تذكارات” ترغب في إعادتها إلى عائلتها.وتسببت القضية بصدمة واسعة في فيتنام، بعدما خسر عشرات الآلاف من المودعين والمستثمرين مدخراتهم في بنك سايغون التجاري، ما دفع بعض الضحايا إلى تنظيم احتجاجات نادرة في البلاد.وقد أُمرت لان بتعويض الضحايا، ودفعت حتى الآن أكثر من 12 تريليون دونغ، أي نحو 455 مليون دولار، لحملة السندات، وفق بيان منشور على موقع الحكومة الفيتنامية.ومن المقرر أيضاً طرح ثلاث سيارات كانت تعود إليها في مزاد آخر، بينها Maybach وBMW وLexus، في إطار استمرار السلطات ببيع الأصول المصادرة لاستعادة جزء من الأموال.