تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حقائب هيرميس في مزاد الفساد.. فيتنام تلاحق أموال إمبراطورة العقارات

Lebanon 24
22-05-2026 | 02:03
A-
A+
حقائب هيرميس في مزاد الفساد.. فيتنام تلاحق أموال إمبراطورة العقارات
حقائب هيرميس في مزاد الفساد.. فيتنام تلاحق أموال إمبراطورة العقارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
باعت السلطات الفيتنامية حقيبتين فاخرتين من علامة Hermès كانتا تعودان إلى قطب العقارات المسجونة ترونغ ماي لان، بأكثر من 500 ألف دولار في مزاد علني، ضمن مساعي الحكومة لاسترداد أموال مرتبطة بقضية احتيال ضخمة بلغت قيمتها نحو 27 مليار دولار.
Advertisement

وبحسب موقع The Peninsula Qatar، كانت لان قد أُدينت عام 2024 بالاحتيال على بنك سايغون التجاري SCB، الذي قال الادعاء إنها كانت تسيطر عليه فعلياً. وقد شكّلت القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد في تاريخ فيتنام.

وكانت لان قد حُكم عليها بداية بالإعدام، قبل أن تواجه لاحقاً عقوبة السجن المؤبد، بعد إلغاء هانوي عقوبة الإعدام في بعض الجرائم.

وفي المزاد الذي أُقيم في مركز خدمات مزادات الأصول في مدينة هو تشي منه، بيعت حقيبة هيرميس مرصعة بأحجار بيضاء مقابل 11.6 مليار دونغ فيتنامي، أي نحو 440 ألف دولار. كما بيعت حقيبة ثانية من العلامة نفسها مقابل 2.5 مليار دونغ، أي نحو 95 ألف دولار.

وكانت سيدة الأعمال السابقة قد طلبت من المحكمة إعادة حقيبتي Birkin النادرتين إليها، مؤكدة أنها اشترت إحداهما من إيطاليا، فيما حصلت على الأخرى كهدية. ووصفت الحقيبتين بأنهما “تذكارات” ترغب في إعادتها إلى عائلتها.

وتسببت القضية بصدمة واسعة في فيتنام، بعدما خسر عشرات الآلاف من المودعين والمستثمرين مدخراتهم في بنك سايغون التجاري، ما دفع بعض الضحايا إلى تنظيم احتجاجات نادرة في البلاد.

وقد أُمرت لان بتعويض الضحايا، ودفعت حتى الآن أكثر من 12 تريليون دونغ، أي نحو 455 مليون دولار، لحملة السندات، وفق بيان منشور على موقع الحكومة الفيتنامية.

ومن المقرر أيضاً طرح ثلاث سيارات كانت تعود إليها في مزاد آخر، بينها Maybach وBMW وLexus، في إطار استمرار السلطات ببيع الأصول المصادرة لاستعادة جزء من الأموال.
مواضيع ذات صلة
ندى البستاني: سنلاحق كل مصادر الفساد والهدر
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في فرنسا.. شكاوى جديدة تلاحق إبستين
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تلاحق المستشار السابق لزيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل منزلها.. فضيحة تلاحق زوجة نتنياهو وهذه تفاصيلها
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:37:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

هو تشي منه

مركز خدمات

الفيتنامي

إيطاليا

ماي لان

على بن

سايغون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-05-22
Lebanon24
04:11 | 2026-05-22
Lebanon24
03:51 | 2026-05-22
Lebanon24
03:34 | 2026-05-22
Lebanon24
03:32 | 2026-05-22
Lebanon24
03:28 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24