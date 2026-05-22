تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

معلومات تكشف للمرة الاولى عن أحد منفذي هجوم سان دييغو "المروع"

Lebanon 24
22-05-2026 | 03:28
A-
A+
معلومات تكشف للمرة الاولى عن أحد منفذي هجوم سان دييغو المروع
معلومات تكشف للمرة الاولى عن أحد منفذي هجوم سان دييغو المروع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر أمنية أميركية أن أحد المراهقين المتورطين في إطلاق النار على مسجد في سان دييغو غادر مركزا للصحة النفسية قبل يوم واحد فقط من تنفيذ الهجوم الدموي الذي وقع يوم الاثنين الماضي.
Advertisement


ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر قولها إن كاليب فازكيز (18 عاما) غادر مركز "بارك" للعلاج النفسي صباح اليوم السابق للهجوم، قبل أن ينفذ مع كاين كلارك (17 عاما) الهجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وبحسب المصادر ذاتها، كان قد صدر بحق فازكيز أيضا أمر تقييد يتعلق بحيازة الأسلحة النارية، بعدما أجرت الشرطة العام الماضي زيارة تفقدية لمنزله في مدينة تشولا فيستا للاطمئنان على وضعه.
وجاءت تلك الزيارة عقب اتصال برقم الطوارئ 911 عام 2025 أبلغت فيه السلطات بمنشورات مقلقة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما كلارك، فقد تلقّت السلطات أيضا بلاغا بشأنه، بعدما اتصلت والدته برقم الطوارئ صباح يوم الهجوم، عقب مغادرته المنزل حاملا أسلحة كانت موجودة داخله.

ورغم أن السلطات كانت قد رصدت الشابين سابقا، فإنهما تمكنا من التوجه إلى المركز الإسلامي في سان دييغو وقتل 3 أشخاص قبل الفرار إلى حي مجاور.

وفي وقت لاحق، أقدم الاثنان على الانتحار داخل سيارة الهروب الخاصة بهما، كما تركا خلفهما بيانا صادما مليئا بالكراهية قبل تنفيذ الهجوم، تضمن إشادة بأدولف هتلر وعدد من منفذي المجازر الجماعية.
مواضيع ذات صلة
خطط لاستهداف طائرة السيسي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات أولية عن استهداف سيارة في منطقة السعديات
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": معلومات أولية عن استهداف سيارة على طريق تبنين عين المزراب
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات أولية عن وقوع اصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنصوري
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الإسلامي

أدولف هتلر

صباح اليوم

يوم واحد

الإسلام

نيويورك

إسلامي

كلارك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-05-22
Lebanon24
06:08 | 2026-05-22
Lebanon24
06:00 | 2026-05-22
Lebanon24
05:30 | 2026-05-22
Lebanon24
04:52 | 2026-05-22
Lebanon24
04:25 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24