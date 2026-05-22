|
23
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
عربي-دولي
معلومات تكشف للمرة الاولى عن أحد منفذي هجوم سان دييغو "المروع"
Lebanon 24
22-05-2026
|
03:28
كشفت مصادر أمنية أميركية أن أحد المراهقين المتورطين في إطلاق النار على
مسجد
في سان
دييغو
غادر مركزا للصحة النفسية قبل
يوم واحد
فقط من تنفيذ الهجوم الدموي الذي وقع يوم الاثنين الماضي.
ونقلت صحيفة "
نيويورك
بوست" عن مصادر قولها إن كاليب فازكيز (18 عاما) غادر مركز "بارك" للعلاج النفسي
صباح اليوم
السابق للهجوم، قبل أن ينفذ مع كاين
كلارك
(17 عاما) الهجوم على
المركز الإسلامي
في سان دييغو والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وبحسب المصادر ذاتها، كان قد صدر بحق فازكيز أيضا أمر تقييد يتعلق بحيازة الأسلحة النارية، بعدما أجرت الشرطة العام الماضي زيارة تفقدية لمنزله في مدينة تشولا فيستا للاطمئنان على وضعه.
وجاءت تلك الزيارة عقب اتصال برقم الطوارئ 911 عام 2025 أبلغت فيه السلطات بمنشورات مقلقة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما كلارك، فقد تلقّت السلطات أيضا بلاغا بشأنه، بعدما اتصلت والدته برقم الطوارئ صباح يوم الهجوم، عقب مغادرته المنزل حاملا أسلحة كانت موجودة داخله.
ورغم أن السلطات كانت قد رصدت الشابين سابقا، فإنهما تمكنا من التوجه إلى المركز الإسلامي في سان دييغو وقتل 3 أشخاص قبل الفرار إلى حي مجاور.
وفي وقت لاحق، أقدم الاثنان على الانتحار داخل سيارة الهروب الخاصة بهما، كما تركا خلفهما بيانا صادما مليئا بالكراهية قبل تنفيذ الهجوم، تضمن إشادة بأدولف
هتلر
وعدد من منفذي المجازر الجماعية.
خطط لاستهداف طائرة السيسي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
