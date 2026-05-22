تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل بدأ بحث دمج المقاتلات الكرديات في سوريا؟

Lebanon 24
22-05-2026 | 03:32
A-
A+
هل بدأ بحث دمج المقاتلات الكرديات في سوريا؟
هل بدأ بحث دمج المقاتلات الكرديات في سوريا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد مقر وزارة الداخلية في دمشق اجتماعاً ملفتاً. فقد استقبل وزير الداخلية أنس خطاب أمس الخميس وفداً من محافظة الحسكة ضم قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي ونائبه العميد محمود خليل المعروف بـ "سيامند عفرين" رفقة القيادية الكردية العسكرية نسرين العبدالله و2 من زميلاتها.
Advertisement

فما الذي دار في هذا الاجتماع وهل حصل توافق بشأن دمج وحدات حماية المرأة المعروفة اختصاراً ب YPJ ضمن الأجهزة الأمنية؟

علماً أن مسألة دمج المقاتلات الكرديات في الجيش السوري كانت تحولت إلى موضع جدل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تضم في صفوفها وحدات حماية المرأة، منذ أن أبرم الجانبان اتفاقاً بينهما كان الثالث والأخير في 29 كانون الثاني الماضي عقب مواجهات دامت لقرابة أسبوعين في حلب وريفها وأرياف الرقة ودير الزور.
فيما كشف مصدر من مكتب وزير الداخلية لـ "العربية.نت/الحدث" أن الوزير استقبل وفداً أمنياً من الحسكة ضمّ مقاتلات من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ولم يكن بينهن أحد من وحدات حماية المرأة".

رتب عسكرية
كما أوضح أن "الوزارة تدرس إمكانية ضمّ مقاتلات الأسايش إلى صفوفها مع منحهن رتباً عسكرية".

إلى ذلك كشف مصدر كردي أمني أن الوزير ناقش مع وفد الحسكة كيفية ضم مقاتلات "الأسايش" في الداخلية، موضحاً للعربية.نت/الحدث.نت أن "النقاشات في مجملها دارت حول التحاقهنّ بدورات تدريبية في معهد الشرطة النسائية تمهيداً لضمّهن رسمياً إلى صفوف وزارة الداخلية".
مواضيع ذات صلة
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ "انهيار النظام الإيراني"؟ "معاريف" الإسرائيلية تشرح
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ "الحصار البري"؟
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ سيناريو غزة في جنوب لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 13:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-05-22
Lebanon24
06:08 | 2026-05-22
Lebanon24
06:00 | 2026-05-22
Lebanon24
05:30 | 2026-05-22
Lebanon24
04:52 | 2026-05-22
Lebanon24
04:25 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24