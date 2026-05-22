هل بدأ بحث دمج المقاتلات الكرديات في سوريا؟

شهد مقر في اجتماعاً ملفتاً. فقد استقبل أنس خطاب أمس الخميس وفداً من محافظة الحسكة ضم قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان ونائبه العميد محمود خليل المعروف بـ "سيامند عفرين" رفقة القيادية العسكرية نسرين العبدالله و2 من زميلاتها.فما الذي دار في هذا الاجتماع وهل حصل توافق بشأن دمج وحدات حماية المرأة المعروفة اختصاراً ب YPJ ضمن ؟علماً أن مسألة دمج المقاتلات الكرديات في كانت تحولت إلى موضع جدل بين دمشق وقوات (قسد) التي تضم في صفوفها وحدات حماية المرأة، منذ أن أبرم الجانبان اتفاقاً بينهما كان الثالث والأخير في 29 كانون الثاني الماضي عقب مواجهات دامت لقرابة أسبوعين في حلب وريفها وأرياف ودير الزور.