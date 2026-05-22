سيقام نهاية الاسبوع على جزيرة صغيرة.. تفاصيل عن زفاف نجل ترامب وعروسه

تفاجأ العديد من الصحفيين، حين ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه قد لا يتمكن من حضور زفاف نجله الأكبر نهاية الأسبوع الحالي.

فقد أكد الرئيس الأميركي مساء أمس أن لديه العديد من المشاغل في ظل الحرب على ، فضلاً عن مخاطر اغتياله، ناهيك عن أن التوقيت غير مناسب إطلاقاً.

فما الذي نعرفه عن العروس وعن هذا الزفاف؟

سيتزوج نجل الرئيس الأكبر، من سيدة المجتمع المتحدرة من عائلة ثرية في بالم بيتش بفلوريدا وعارضة الأزياء بيتينا أندرسون.



وكان ترامب جونيور ارتبط بهذه الحسناء المولودة عام 1986 منذ 2024 ، ثم أعلنا خطوبتهما في كانون الاول 2025 .

أما الزفاف فسيقام على صغيرة في جزر البهاما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد شخصان مطلعان لشبكة " ".



كما أن قائمة الضيوف ستكون محدودة جداً، حيث سيقتصر الحضور على أفراد العائلة المباشرين وأقرب أصدقاء العروسين، ليصل العدد إلى أقل من 50 شخصًا.



إلا أن الضيف الأهم قد لا يحضر هذا الزفاف ألا وهو الرئيس الأميركي، فيما أوضحت المصادر أن هذا الأمر كان متوقعًا طويلة. لكن أشقاء العريس سيحضرون الزفاف.