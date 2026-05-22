Najib Mikati
عربي-دولي

سيقام نهاية الاسبوع على جزيرة صغيرة.. تفاصيل عن زفاف نجل ترامب وعروسه

Lebanon 24
22-05-2026 | 04:25
سيقام نهاية الاسبوع على جزيرة صغيرة.. تفاصيل عن زفاف نجل ترامب وعروسه
تفاجأ العديد من الصحفيين، حين ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه قد لا يتمكن من حضور زفاف نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور نهاية الأسبوع الحالي.
فقد أكد الرئيس الأميركي مساء أمس أن لديه العديد من المشاغل في ظل الحرب على إيران، فضلاً عن مخاطر اغتياله، ناهيك عن أن التوقيت غير مناسب إطلاقاً.
فما الذي نعرفه عن العروس وعن هذا الزفاف؟
سيتزوج نجل الرئيس الأكبر، من سيدة المجتمع المتحدرة من عائلة ثرية في بالم بيتش بفلوريدا وعارضة الأزياء بيتينا أندرسون.

وكان ترامب جونيور ارتبط بهذه الحسناء المولودة عام 1986 منذ 2024 ، ثم أعلنا خطوبتهما في كانون الاول 2025 .
أما الزفاف فسيقام على جزيرة صغيرة في جزر البهاما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد شخصان مطلعان لشبكة "سي أن أن".

كما أن قائمة الضيوف ستكون محدودة جداً، حيث سيقتصر الحضور على أفراد العائلة المباشرين وأقرب أصدقاء العروسين، ليصل العدد إلى أقل من 50 شخصًا.

إلا أن الضيف الأهم قد لا يحضر هذا الزفاف ألا وهو الرئيس الأميركي، فيما أوضحت المصادر أن هذا الأمر كان متوقعًا منذ فترة طويلة. لكن أشقاء العريس سيحضرون الزفاف.
علماً أن هذا الزواج سيكون الثاني لترامب الابن، إذ كان متزوجا في السابق من فانيسا ترامب التي أعلنت قبل يومين إصابتها بسرطان الثدي، لمدة 12 عامًا قبل طلاقهما عام 2018.

كما كان مخطوبا لكيمبرلي غيلفويل، السفيرة الأميركية الحالية لدى اليونان وزوجة حاكم كاليفورنيا السابق غافين نيوسوم، وذلك بين عامي 2020 و2024.
تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم جاء بعد رصد مسيّرات صغيرة
ترامب: المفاوضات مع إيران ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع
ترامب: هناك محادثات في عطلة نهاية الأسبوع وأمور كثيرة جيدة تحدث ويشمل ذلك لبنان
