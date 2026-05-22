تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
سيقام نهاية الاسبوع على جزيرة صغيرة.. تفاصيل عن زفاف نجل ترامب وعروسه
Lebanon 24
22-05-2026
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاجأ العديد من الصحفيين، حين ألمح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى أنه قد لا يتمكن من حضور زفاف نجله الأكبر
دونالد
ترامب
جونيور
نهاية الأسبوع الحالي.
Advertisement
فقد أكد الرئيس الأميركي مساء أمس أن لديه العديد من المشاغل في ظل الحرب على
إيران
، فضلاً عن مخاطر اغتياله، ناهيك عن أن التوقيت غير مناسب إطلاقاً.
فما الذي نعرفه عن العروس وعن هذا الزفاف؟
سيتزوج نجل الرئيس الأكبر، من سيدة المجتمع المتحدرة من عائلة ثرية في بالم بيتش بفلوريدا وعارضة الأزياء بيتينا أندرسون.
وكان ترامب جونيور ارتبط بهذه الحسناء المولودة عام 1986 منذ 2024 ، ثم أعلنا خطوبتهما في كانون الاول 2025 .
أما الزفاف فسيقام على
جزيرة
صغيرة في جزر البهاما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد شخصان مطلعان لشبكة "
سي أن أن
".
كما أن قائمة الضيوف ستكون محدودة جداً، حيث سيقتصر الحضور على أفراد العائلة المباشرين وأقرب أصدقاء العروسين، ليصل العدد إلى أقل من 50 شخصًا.
إلا أن الضيف الأهم قد لا يحضر هذا الزفاف ألا وهو الرئيس الأميركي، فيما أوضحت المصادر أن هذا الأمر كان متوقعًا
منذ فترة
طويلة. لكن أشقاء العريس سيحضرون الزفاف.
علماً أن هذا الزواج سيكون الثاني لترامب الابن، إذ كان متزوجا في السابق من فانيسا ترامب التي أعلنت قبل يومين إصابتها بسرطان الثدي، لمدة 12 عامًا قبل طلاقهما عام 2018.
كما كان مخطوبا لكيمبرلي غيلفويل، السفيرة الأميركية الحالية لدى
اليونان
وزوجة حاكم
كاليفورنيا
السابق غافين نيوسوم، وذلك بين عامي 2020 و2024.
مواضيع ذات صلة
عريس يقتل عروسه خلال حفل زفافهما.. ما القصة؟
Lebanon 24
عريس يقتل عروسه خلال حفل زفافهما.. ما القصة؟
22/05/2026 13:50:03
22/05/2026 13:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم جاء بعد رصد مسيّرات صغيرة
Lebanon 24
تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم جاء بعد رصد مسيّرات صغيرة
22/05/2026 13:50:03
22/05/2026 13:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المفاوضات مع إيران ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع
Lebanon 24
ترامب: المفاوضات مع إيران ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع
22/05/2026 13:50:03
22/05/2026 13:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هناك محادثات في عطلة نهاية الأسبوع وأمور كثيرة جيدة تحدث ويشمل ذلك لبنان
Lebanon 24
ترامب: هناك محادثات في عطلة نهاية الأسبوع وأمور كثيرة جيدة تحدث ويشمل ذلك لبنان
22/05/2026 13:50:03
22/05/2026 13:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
كاليفورنيا
سي أن أن
منذ فترة
اليونان
فلوريدا
دونالد
جونيور
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 600 عام.. اكتشاف "قبر مفقود" في الأمازون!
Lebanon 24
بعد 600 عام.. اكتشاف "قبر مفقود" في الأمازون!
06:33 | 2026-05-22
22/05/2026 06:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بمن ستستعين أميركا لإعادة فتح "هرمز"؟ صحيفة بريطانية تكشف
Lebanon 24
بمن ستستعين أميركا لإعادة فتح "هرمز"؟ صحيفة بريطانية تكشف
06:08 | 2026-05-22
22/05/2026 06:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات عميقة.. ما جديد مفاوضات إيران - أميركا؟
Lebanon 24
خلافات عميقة.. ما جديد مفاوضات إيران - أميركا؟
06:00 | 2026-05-22
22/05/2026 06:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"بسبب الحرب مع إيران".. تقرير اميركي يكشف تهديدا جديدا قد تتعرض له واشنطن
Lebanon 24
"بسبب الحرب مع إيران".. تقرير اميركي يكشف تهديدا جديدا قد تتعرض له واشنطن
05:30 | 2026-05-22
22/05/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تتضمن 9 بنود.. اليكم تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين أميركا وإيران
Lebanon 24
تتضمن 9 بنود.. اليكم تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين أميركا وإيران
04:52 | 2026-05-22
22/05/2026 04:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
Lebanon 24
في أرقى مطاعم بيروت.. هذا ما يفعله الـ "valet parking"
08:55 | 2026-05-21
21/05/2026 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
Lebanon 24
تقرير إماراتي.. لهذا السبب زار وفد من "حزب الله" إيران وروسيا
10:00 | 2026-05-21
21/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة "البيجر" في لبنان... من هي السيّدة تيريزا؟
12:30 | 2026-05-21
21/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة على شخصيّات بارزة من "حزب الله" وحركة "أمل"... من شملت؟
13:14 | 2026-05-21
21/05/2026 01:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
Lebanon 24
عسكريّاً... ماذا يجري في السرّ داخل إيران؟
16:00 | 2026-05-21
21/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:33 | 2026-05-22
بعد 600 عام.. اكتشاف "قبر مفقود" في الأمازون!
06:08 | 2026-05-22
بمن ستستعين أميركا لإعادة فتح "هرمز"؟ صحيفة بريطانية تكشف
06:00 | 2026-05-22
خلافات عميقة.. ما جديد مفاوضات إيران - أميركا؟
05:30 | 2026-05-22
"بسبب الحرب مع إيران".. تقرير اميركي يكشف تهديدا جديدا قد تتعرض له واشنطن
04:52 | 2026-05-22
تتضمن 9 بنود.. اليكم تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين أميركا وإيران
04:11 | 2026-05-22
عطل تقني يؤجل إطلاق "ستارشيب".. وماسك يحدد موعداً جديداً
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
22/05/2026 13:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
22/05/2026 13:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
22/05/2026 13:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24