عربي-دولي
تتضمن 9 بنود.. اليكم تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين أميركا وإيران
Lebanon 24
22-05-2026
|
04:52
كتب موقع "العربية": فيما تتكثف المساعي الباكستانية، كشفت مصادر مطلعة مسودة اتفاق مرتقب في حال تمت الموافقة عليه بين الجانبين
الإيراني
والأميركي.
وأوضحت المصادر للعربية/الحدث اليوم الجمعة أن المسودة تضمنت 9 بنود، شملت وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات.
كما نصت المسودة على
التزام
الجانبين بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ولفتت إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية أيضاً.
حرية الملاحة
كذلك نصت المسودة على احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية
.
إلى ذلك، شملت ضمان حرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز وبحر
عُمان
.
وتضمنت أيضا إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات
كما نصت على بدء المفاوضات بشأن
القضايا
العالقة خلال 7 أيام. على أن يبدأ رفع
العقوبات
الأميركية تدريجياً مقابل التزام
إيران
بالشروط.
هذا ونص الاتفاق على تأكيد الالتزام بالقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
.
فيما يرتقب أن يدخل الاتفاق الأولي حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي من قبل الطرفين.
هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
