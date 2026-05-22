تتضمن 9 بنود.. اليكم تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين أميركا وإيران

وأوضحت المصادر للعربية/الحدث اليوم الجمعة أن المسودة تضمنت 9 بنود، شملت وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات. كتب موقع "العربية": فيما تتكثف المساعي الباكستانية، كشفت مصادر مطلعة مسودة اتفاق مرتقب في حال تمت الموافقة عليه بين الجانبين والأميركي.وأوضحت المصادر للعربية/الحدث اليوم الجمعة أن المسودة تضمنت 9 بنود، شملت وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات.

كما نصت المسودة على الجانبين بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ولفتت إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الحرب الإعلامية أيضاً.



حرية الملاحة

كذلك نصت المسودة على احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في .



إلى ذلك، شملت ضمان حرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز وبحر .



وتضمنت أيضا إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات



كما نصت على بدء المفاوضات بشأن العالقة خلال 7 أيام. على أن يبدأ رفع الأميركية تدريجياً مقابل التزام بالشروط.