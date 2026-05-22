خلافات عميقة.. ما جديد مفاوضات إيران - أميركا؟

أفادت وكالة "فارس" بأن تبادل الرسائل بين وإيران لا يزال مستمراً، في ظل وجود خلافات عميقة حول عدد من الرئيسة التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

Advertisement



وأشارت الوكالة إلى وجود مؤشرات على إحراز بعض التقدم في مسار المفاوضات خلال اليومين الماضيين، إلا أن خلافات وصفتها بـ"الجدية" ما زالت تحول دون التوصل إلى تسوية شاملة.





وبحسب الوكالة، لا تزال تصر على معالجة جميع الملفات الخلافية مع ضمن اتفاق واحد في المرحلة الحالية، في حين تتمسك بترتيب أولويات مختلف في إدارة التفاوض.





وتتصدر ملفات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ومستقبل الملاحة في ، قائمة أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، وسط تباين حادٍ في وجهات النظر حول آليات التعامل معها.





وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تعارض نقل المواد النووية المخصبة إلى دولة ثالثة، وتطالب بأن يتم تسليمها مباشرة إلى واشنطن، بينما ترفض طهران هذا الطرح بشكل قاطع. وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تعارض نقل المواد النووية المخصبة إلى دولة ثالثة، وتطالب بأن يتم تسليمها مباشرة إلى واشنطن، بينما ترفض طهران هذا الطرح بشكل قاطع.