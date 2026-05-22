بمن ستستعين أميركا لإعادة فتح "هرمز"؟ صحيفة بريطانية تكشف

قالت صحيفة "التلغراف" إن إغلاق لمضيق هرمز كشف ما وصفته بثغرة استراتيجية خطيرة في التخطيط العسكري الأميركي، إذ قد تجد نفسها غير قادرة على إعادة فتح المضيق دون دعم كبير من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم امتلاكها أقوى قوة بحرية في العالم.

ويقول التقرير إن إيران زرعت ألغاماً بحرية متطورة في مضيق هرمز بعد نحو أسبوعين من بدء الحرب الأميركية - عليها في 28 شباط، ما حول أحد أهم الممرات البحرية العالمية إلى منطقة شديدة الخطورة تهدد تدفقات الطاقة الدولية.





وأشار التقرير إلى أن الأميركية (البنتاغون) لم تعلن رسمياً عن حجم أو مواقع الألغام المزروعة، إلا أن مسؤولين أبلغوا الكونغرس في جلسات مغلقة أن عمليات إزالة الألغام قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.





ونقل التقرير عن الضابط الأميركي المتقاعد كيفن إير قوله إن تطهير نحو 200 ميل مربع من المياه يعد عملية "معقدة وبطيئة للغاية"، وتتطلب وقتا وإمكانات كبيرة.





ويرى التقرير أن جذور المشكلة تعود إلى تراجع الاستثمار الأميركي في قدرات الحرب المضادة للألغام منذ نهاية الحرب الباردة، في الوقت الذي ركزت فيه واشنطن على حاملات الطائرات والغواصات النووية والمدمرات الصاروخية، بينما واصلت الدول الأوروبية تطوير قدراتها في هذا المجال بسبب مخاوفها من التهديدات البحرية الروسية في بحر البلطيق وبحر .

وبحسب الصحيفة، تمتلك الدول الأوروبية داخل الناتو حالياً الجزء الأكبر من قدرات إزالة الألغام البحرية، إضافة إلى خبرة تشغيلية أوسع مقارنة بالولايات المتحدة، وفق ما نقل عن مسؤول عسكري حليف.





ويلفت التقرير إلى مفارقة سياسية، إذ لطالما انتقد الرئيس الأميركي ووزير الدفاع بيت هيغسيث اعتماد أوروبا على الحماية الأميركية، في حين هاجم ترامب سابقاً بعض القدرات البحرية البريطانية، واصفاً حاملات طائراتها بأنها "ضعيفة" وسفنها الحربية بأنها "قديمة".





لكن التطورات الحالية، بحسب الصحيفة، تشير إلى احتمال اعتماد واشنطن على القدرات الأوروبية نفسها لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تمتلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنلندا أساطيل متخصصة في مكافحة الألغام.





أيضاً، أشار التقرير إلى أن السفن الأميركية من طراز "أفينجر" باتت قديمة، فيما أُحيل عدد منها إلى التقاعد قبل جاهزية البدائل، في حين لم تختبر الأنظمة الجديدة المعتمدة على الطائرات والغواصات المسيّرة في ظروف حرب فعلية.





وذكر أن الأزمة تفاقمت بعد سحب الولايات المتحدة في عام 2025 مروحيات "سي دراغون" المتخصصة في إزالة الألغام من البحرين، ما قلص من قدراتها السريعة في المنطقة.





وفي المقابل، بدأت دول الناتو بإعادة نشر قدراتها في المنطقة، إذ دفعت فرنسا بحاملة طائرات، وأرسلت بريطانيا مدمرات وسفنا مسيّرة، بينما نشرت إيطاليا كاسحات ألغام، وأعادت ألمانيا تموضع سفينة "فولدا" للمشاركة في أي عملية دولية محتملة.