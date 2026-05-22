تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بمن ستستعين أميركا لإعادة فتح "هرمز"؟ صحيفة بريطانية تكشف

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:08
A-
A+
بمن ستستعين أميركا لإعادة فتح هرمز؟ صحيفة بريطانية تكشف
بمن ستستعين أميركا لإعادة فتح هرمز؟ صحيفة بريطانية تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إن إغلاق إيران لمضيق هرمز كشف ما وصفته بثغرة استراتيجية خطيرة في التخطيط العسكري الأميركي، إذ قد تجد الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على إعادة فتح المضيق دون دعم كبير من حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم امتلاكها أقوى قوة بحرية في العالم.
Advertisement
 
 
ويقول التقرير إن إيران زرعت ألغاماً بحرية متطورة في مضيق هرمز بعد نحو أسبوعين من بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية عليها في 28 شباط، ما حول أحد أهم الممرات البحرية العالمية إلى منطقة شديدة الخطورة تهدد تدفقات الطاقة الدولية.


وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لم تعلن رسمياً عن حجم أو مواقع الألغام المزروعة، إلا أن مسؤولين أبلغوا الكونغرس في جلسات مغلقة أن عمليات إزالة الألغام قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.


ونقل التقرير عن الضابط الأميركي المتقاعد كيفن إير قوله إن تطهير نحو 200 ميل مربع من المياه يعد عملية "معقدة وبطيئة للغاية"، وتتطلب وقتا وإمكانات كبيرة.


ويرى التقرير أن جذور المشكلة تعود إلى تراجع الاستثمار الأميركي في قدرات الحرب المضادة للألغام منذ نهاية الحرب الباردة، في الوقت الذي ركزت فيه واشنطن على حاملات الطائرات والغواصات النووية والمدمرات الصاروخية، بينما واصلت الدول الأوروبية تطوير قدراتها في هذا المجال بسبب مخاوفها من التهديدات البحرية الروسية في بحر البلطيق وبحر الشمال.


وبحسب الصحيفة، تمتلك الدول الأوروبية داخل الناتو حالياً الجزء الأكبر من قدرات إزالة الألغام البحرية، إضافة إلى خبرة تشغيلية أوسع مقارنة بالولايات المتحدة، وفق ما نقل عن مسؤول عسكري حليف.


ويلفت التقرير إلى مفارقة سياسية، إذ لطالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث اعتماد أوروبا على الحماية الأميركية، في حين هاجم ترامب سابقاً بعض القدرات البحرية البريطانية، واصفاً حاملات طائراتها بأنها "ضعيفة" وسفنها الحربية بأنها "قديمة".


لكن التطورات الحالية، بحسب الصحيفة، تشير إلى احتمال اعتماد واشنطن على القدرات الأوروبية نفسها لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تمتلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنلندا أساطيل متخصصة في مكافحة الألغام.


أيضاً، أشار التقرير إلى أن السفن الأميركية من طراز "أفينجر" باتت قديمة، فيما أُحيل عدد منها إلى التقاعد قبل جاهزية البدائل، في حين لم تختبر الأنظمة الجديدة المعتمدة على الطائرات والغواصات المسيّرة في ظروف حرب فعلية.


وذكر أن الأزمة تفاقمت بعد سحب الولايات المتحدة في عام 2025 مروحيات "سي دراغون" المتخصصة في إزالة الألغام من البحرين، ما قلص من قدراتها السريعة في المنطقة.


وفي المقابل، بدأت دول الناتو بإعادة نشر قدراتها في المنطقة، إذ دفعت فرنسا بحاملة طائرات، وأرسلت بريطانيا مدمرات وسفنا مسيّرة، بينما نشرت إيطاليا كاسحات ألغام، وأعادت ألمانيا تموضع سفينة "فولدا" للمشاركة في أي عملية دولية محتملة.


ويخلص التقرير إلى أن أزمة مضيق هرمز كشفت سوء تقدير استراتيجي أمريكي، تمثل في التقليل من قدرة إيران على إغلاق المضيق، مقابل المبالغة في القدرة على إعادة فتحه سريعاً دون الاعتماد على الحلفاء الأوروبيين. (عربي21)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: المهمة الفرنسية البريطانية المقترحة لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز مشروع فاشل
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لندن تشدد على "الحاجة الملحة" لإعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": لندن تستضيف الأسبوع المُقبل اجتماعًا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مناقشات لوقف الحرب مقابل إعادة فتح "مضيق هرمز"!
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

الأوروبيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:34 | 2026-05-22
Lebanon24
08:05 | 2026-05-22
Lebanon24
07:52 | 2026-05-22
Lebanon24
07:44 | 2026-05-22
Lebanon24
07:09 | 2026-05-22
Lebanon24
07:00 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24