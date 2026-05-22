عربي-دولي
بعد 600 عام.. اكتشاف "قبر مفقود" في الأمازون!
Lebanon 24
22-05-2026
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت البيرو اكتشاف قبر يعود إلى نحو 600 عام في منطقة شمال
الأمازون
، يحتوي على رفات 5 أشخاص وقرابين عبادة، ما قد يوفّر معطيات جديدة عن الطقوس الجنائزية في زمن توسع إمبراطورية الإنكا.
وأُنجز الاكتشاف في موقع تُطلَق عليه تسمية "
ماتشو بيتشو
أدغال البيرو" في إقليم أمازوناس، مرتبط بحصن كويلاب العائد إلى الحقبة ما قبل
الإسبانية
، وهي منطقة لم يسبق أن شهدت أي أعمال تنقيب منهجية.
وذكرت
وزارة الثقافة
أن فريق التنقيب عثر على الرفات داخل هيكل جنائزي حجري على شكل حدوة حصان، مشيَّد فوق منصّة مرتفعة.
كذلك، أوضحت الوزارة أنَّ ما عُثِر عليه داخل الهيكل "رفات 5 أفراد، هم 4 بالغين وطفل صغير".
ومن بين القرابين الطقسية المكتشفة، قطع خزفية تمثّل ثماراً ونبات، غير أن من القطع التي أثارت القدر الأكبر من اهتمام علماء الآثار عظمة صغيرة منحوتة على شكل رأس إنسان في أحد طرفيها.
أيضاً، عُثِرَ إلى جانب العظام على شظايا ملاقط معدنية، ومدقّات حجرية، وبقايا أصداف بحرية.
وأوضح خبراء من برنامج البحث الأثري المتعدد التخصص في كويلاب أن القطع المكتشفة مطابقة لطقوس جنائزية كانت متبعة قبل نحو 600 عام، في فترة كانت فيها إمبراطورية الإنكا في أوج توسعها.
ويُعَدّ حصن كويلاب الواقع وسط غطاء نباتي كثيف على ارتفاع يفوق 3 آلاف متر فوق سطح البحر أحد أهم المواقع الأثرية في البيرو خارج مسار ماتشو بيتشو السياحي.
(سكاي نيوز عربية)
