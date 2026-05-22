تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد 600 عام.. اكتشاف "قبر مفقود" في الأمازون!

Lebanon 24
22-05-2026 | 06:33
A-
A+
بعد 600 عام.. اكتشاف قبر مفقود في الأمازون!
بعد 600 عام.. اكتشاف قبر مفقود في الأمازون! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت البيرو اكتشاف قبر يعود إلى نحو 600 عام في منطقة شمال الأمازون، يحتوي على رفات 5 أشخاص وقرابين عبادة، ما قد يوفّر معطيات جديدة عن الطقوس الجنائزية في زمن توسع إمبراطورية الإنكا.
Advertisement

وأُنجز الاكتشاف في موقع تُطلَق عليه تسمية "ماتشو بيتشو أدغال البيرو" في إقليم أمازوناس، مرتبط بحصن كويلاب العائد إلى الحقبة ما قبل الإسبانية، وهي منطقة لم يسبق أن شهدت أي أعمال تنقيب منهجية.

وذكرت وزارة الثقافة أن فريق التنقيب عثر على الرفات داخل هيكل جنائزي حجري على شكل حدوة حصان، مشيَّد فوق منصّة مرتفعة.

كذلك، أوضحت الوزارة أنَّ ما عُثِر عليه داخل الهيكل "رفات 5 أفراد، هم 4 بالغين وطفل صغير".

ومن بين القرابين الطقسية المكتشفة، قطع خزفية تمثّل ثماراً ونبات، غير أن من القطع التي أثارت القدر الأكبر من اهتمام علماء الآثار عظمة صغيرة منحوتة على شكل رأس إنسان في أحد طرفيها.

 أيضاً، عُثِرَ إلى جانب العظام على شظايا ملاقط معدنية، ومدقّات حجرية، وبقايا أصداف بحرية.

وأوضح خبراء من برنامج البحث الأثري المتعدد التخصص في كويلاب أن القطع المكتشفة مطابقة لطقوس جنائزية كانت متبعة قبل نحو 600 عام، في فترة كانت فيها إمبراطورية الإنكا في أوج توسعها.

ويُعَدّ حصن كويلاب الواقع وسط غطاء نباتي كثيف على ارتفاع يفوق 3 آلاف متر فوق سطح البحر أحد أهم المواقع الأثرية في البيرو خارج مسار ماتشو بيتشو السياحي. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي لـ"وول ستريت جورنال": الفصائل العراقية نفذت 600 هجوم على منشآت أميركية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
600 موظف في شركة غوغل يُطالبون برفض "عقد عسكري" مع البنتاغون
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة كبرى أم لغز غامض؟ اكتشاف "مقبرة جماعية" في ترينيداد وتوباغو
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف شيء غريب في كوكب عملاق "محظور" بحجم نجمه تقريباً
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الثقافة

ماتشو بيتشو

الإسبانية

سكاي نيوز

سكاي نيو

باتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:34 | 2026-05-22
Lebanon24
08:05 | 2026-05-22
Lebanon24
07:52 | 2026-05-22
Lebanon24
07:44 | 2026-05-22
Lebanon24
07:09 | 2026-05-22
Lebanon24
07:00 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24