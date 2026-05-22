عربي-دولي

هجوم جديد.. مقتل 4 وإصابة 35 طفلاً في ضربة أوكرانية على لوجانسك

Lebanon 24
22-05-2026 | 07:00
هجوم جديد.. مقتل 4 وإصابة 35 طفلاً في ضربة أوكرانية على لوجانسك
قال مسؤولون روس، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 طفلاً في هجوم بطائرات مسيرة ‌أوكرانية خلال الليل استهدف سكنا طلابيا في منطقة لوجانسك الخاضعة لسيطرة روسيا في شرق أوكرانيا.
وقالت يانا لانتراتوفا مفوضة حقوق الإنسان الروسية إن 86 شاباً وفتى تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً كانوا نائمين داخل كلية ستاروبيلسك التابعة لجامعة لوجانسك التربوية لحظة الهجوم.


وفي بيان، قالت لانتراتوفا إن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت ‌قصفاً ⁠استهدف أطفالا نائمين".


واتهم الكرملين أوكرانيا بارتكاب "جريمة وحشية".
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنه يجب تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.

وقال ليونيد باسيتشنيك المسؤول الكبير المعين من روسيا في ⁠لوجانسك، إنه جرى انتشال شخصين من تحت الأنقاض، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن أطفال لا زالوا ⁠محاصرين.


وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها السلطات الروسية عناصر الإنقاذ وهم ينقلون مصابا على نقالة بعد انتشاله من ⁠تحت الأنقاض إلى جانب بنايات متضررة بشدة بدا أن أحدها انهار جزئياً، مع استمرار اشتعال حرائق في الموقع.
