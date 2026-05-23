البيت الأبيض يرفع سقف المطالب: احتفاظ طهران باليورانيوم خط أحمر

جددت المتحدثة باسم ، آنا ، التأكيد أن الرئيس الأميركي "أوضح خطوطه الحمراء بشكل لا لبس فيه". وقالت:" لا يمكن لإيران أبدًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب".

كما أضافت المتحدثة أن "يحتفظ دائمًا بجميع الخيارات في كل الأوقات، ومن واجب أن يكون مستعدًا لتنفيذ أي قرار قد يتخذه "، وفق ما نقلت شبكة سي بي أس نيوز اليوم السبت.



إلى ذلك، أشارت إلى أن الرئيس الأميركي "كان واضحًا بشأن العواقب إذا فشلت في التوصل لاتفاق".