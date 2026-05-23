دون تعليق.. مساعد ترامب ينشر فيديو غريب لطائرة الشبح

في توقيت حساس نشر مساعد الرئيس الأميركي فيديو قصير للطائرة بي 2 "الشبحية" كما تعرف.

Advertisement

فقد نشر ، موظفي ، على حسابه الشخصي على إكس اليوم السبت فيديو لتلك الطائرة العسكرية المتطورة وهي تحلق في السماء، دون أي تعليق.علماً أن الطائرة الشبحية هي طائرة عسكرية مُصمَّمة بتكنولوجيا متقدمة للغاية تجعل أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي عصية على رصدها.كما أنها غالباً ما تُستخدم في العمليات العسكرية الحساسة مثل القصف، والاستطلاع، والتسلل إلى عمق أراضي العدو.هذا وقد شاركت تلك الطائرات في العمليات العسكرية الأميركية التي شنت في صيف 2025 على ، وكذلك في الحرب التي تفجرت في 28 شباط الماضي.