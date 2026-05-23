اكتشاف فخ خطير في "هاتف ترامب".. وفتح تحقيق بالأمر

عقب طرح هواتف "تي 1" التي تنتجها شركة مرتبطة بالرئيس الأميركي ، أشار متخصصون إلى ثغرة أمنية أدت إلى تسرب بيانات نحو 27 ألف شخص سعوا لشراء ذهبي اللون.وأصدرت شركة " " بيانا قالت فيه إنها تجري تحقيقا في الأمر، بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن المعلوماتي، بعدما بدا أن الأسماء الكاملة والعناوين وأرقام هواتف الأشخاص الذين دونوا استمارات الطلب المسبق تم تسريبها.وقالت الشركة ردا على استفسارات لصحيفة "غارديان" حول الأمر: "بناء على المعلومات المتاحة، لم نجد دليلا على اختراق أنظمة ترامب موبايل أو بنيتها التحتية أو شبكتها بشكل مباشر، ولا يزال التحقيق جاريا".وأضافت: "في الوقت الحالي، لا يبدو أن الحادث يتعلق بمعلومات بطاقات الدفع أو معلومات مصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي أو سجلات المكالمات أو الرسائل النصية، أو غيرها من البيانات المالية الحساسة، ويبدو أن المعلومات المتأثرة تقتصر حاليا على بعض بيانات العملاء، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والعناوين البريدية وأرقام الهواتف المحمولة".ونصحت "ترامب موبايل" عملاءها بتوخي الحذر من أي رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات أو رسائل نصية مشبوهة تتعلق بطلباتهم، مؤكدة أنها "لن تطلب من العملاء تقديم معلومات الدفع أو كلمات المرور أو أي معلومات حساسة أخرى عبر اتصالات غير مرغوب فيها".وتزامن ذلك مع بدء الشركة توزيع هواتفها الذكية "تي 1"، بعد تأخير دام قرابة 10 أشهر وتراجعها عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف في .ويأتي الثغرة الأمنية بعد مرور عام تقريبا على إطلاق خدمة الهاتف المحمول والهاتف الذكي في 2025، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق حملة ترامب الرئاسية.