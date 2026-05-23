بعد نشر صورة لمنزلها.. هل من مخطط لاغتيال إيفانكا ترامب؟

ولفتت المصادر إلى أن السعدي البالغ من العمر 32 عامًا، قدم تعهدًا إلى الحرس الثوري بقتل إيفانكا، بل وكان بحوزته مخطط لمنزلها في فلوريدا، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك بوست. بعد مضي أيام عدة على اعتقال القيادي في كتائب ، محمد باقر السعدي في من قبل قوات أميركية، كشف مصادر مطلعة أن ابنة الرئيس الأميركي ، إيفانكا كانت هدفًا لمحاولة اغتيال.ولفتت المصادر إلى أن السعدي البالغ من العمر 32 عامًا، قدم تعهدًا إلى الحرس الثوري بقتل إيفانكا، بل وكان بحوزته مخطط لمنزلها في فلوريدا، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك بوست.

كما زعمت المصادر أن القيادي كان يسعى لاستهداف عائلة ردًا على مقتل قائد فيلق القدس، سليماني بطائرة مسيّرة أميركية في بغداد قبل ست سنوات.



خريطة لمنزلها

وقال انتفاض قنبر، نائب الملحق العسكري السابق في السفارة العراقية بواشنطن، للصحيفة: "بعد مقتل سليماني كان السعدي يخبر الناس حوله قائلاً يجب قتل إيفانكا وحرق منزل ترامب كما أحرق هو منزلنا".



كما أضاف "سمعنا أن كان لديه خريطة لمنزل إيفانكا في فلوريدا". كما أكد مصدر ثانٍ مخطط الساعدي لقتلها.