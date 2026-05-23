|
عربي-دولي
بعد نشر صورة لمنزلها.. هل من مخطط لاغتيال إيفانكا ترامب؟
Lebanon 24
23-05-2026
|
03:40
بعد مضي أيام عدة على اعتقال القيادي في كتائب
حزب الله
العراقية
، محمد باقر السعدي في
تركيا
من قبل قوات أميركية، كشف مصادر مطلعة أن ابنة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إيفانكا كانت هدفًا لمحاولة اغتيال.
ولفتت المصادر إلى أن السعدي البالغ من العمر 32 عامًا، قدم تعهدًا إلى الحرس الثوري
الإيراني
بقتل إيفانكا، بل وكان بحوزته مخطط لمنزلها في فلوريدا، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك بوست.
كما زعمت المصادر أن القيادي
العراقي
كان يسعى لاستهداف عائلة
ترامب
ردًا على مقتل قائد فيلق القدس،
قاسم
سليماني بطائرة مسيّرة أميركية في بغداد قبل ست سنوات.
خريطة لمنزلها
وقال انتفاض قنبر، نائب الملحق العسكري السابق في السفارة العراقية بواشنطن، للصحيفة: "بعد مقتل سليماني كان السعدي يخبر الناس حوله قائلاً يجب قتل إيفانكا وحرق منزل ترامب كما أحرق هو منزلنا".
كما أضاف "سمعنا أن كان لديه خريطة لمنزل إيفانكا في فلوريدا". كما أكد مصدر ثانٍ مخطط الساعدي لقتلها.
