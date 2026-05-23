تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بني ميزاب.. مدينة جزائرية خالية كلياً من البطالة

Lebanon 24
23-05-2026 | 03:52
A-
A+
بني ميزاب.. مدينة جزائرية خالية كلياً من البطالة
بني ميزاب.. مدينة جزائرية خالية كلياً من البطالة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعتبر ولاية غرداية واحدة من بين أكثر المناطق الجزائرية تميّزًا، بفعل تنوع ثقافتها وعاداتها المبنية على التكافل الاجتماعي، حتى أنَّها لا تسجل أي نسبة بطالة رغم كثافتها السكانية التي تقدر بنصف مليون نسمة.

ولعل أول ما يجذب الزائر لمنطقة بني ميزاب بولاية غرداية (600 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، هندستها المعمارية الفريدة من نوعها، كونها تتميَّز ببناياتها العازلة للحرارة والبرودة، والصديقة للبيئة.
Advertisement

غير أنَّ الشكل الخارجي ليس أهم ما يميز غرداية، بل عاداتها وتقاليدها الاجتماعية، كونها نسيج مبني على التكافل بين الأسر والأفراد.
وفي هذا الشأن قال السيد يحيى معيان، أحد أعيان المنطقة في حديثه للعربية.نت:"بالنسبة لمنطقة بني ميزاب، ذات ال500 مليون نسمة، يعتبر كافة قاطنيها بمثابة أسرة واحدة، كوننا توارثنا أبا عن جد، قيم التكافل فيما بيننا، بشكل جعلنا نساند بعضها البعض، ونحترم صغيرنا وكبيرنا، ونؤمن بأن العمل عبادة". وأضاف:" فيما يخص العمل، نحن نشتغل تقريبا في كل شيء، نكمل دراستنا العليا، ولكن الكثير ونمنا يفضلون أيضاً التجارة، حيث أن أغلب المراهقين يرافقون آباءهم في التجارة، حتى يشبوا على حب العمل والاجتهاد".
أما الأفراد الذين لا يعثرون على وظيفة، فأكد أنهم لا يتركون لمصيرهم، إذ يتكافل الجميع لمعرفة سبب البطالة. وقال:" فإنَّ كان السبب غياب الوظيفة وظفناه، وإن كان سبب آخر عالجناه، فالبطالة مفسدة".

"نموذج يدرس"
وحول طبيعة التكافل الاجتماعي في المنطقة قال المختص الاجتماعي، من ولاية غرداية، سليمان بودي:" أعتقد أن التماسك الاجتماعي في منطقة بني ميزاب، يعتبر أنموذجا يجب أن يدرَس في أرقى الجامعات في العالم".

كما أضاف في تصريحات للعربية.نت:" أعتقد أنه لا يوجد نظير للتماسك الذي نراه في المجتمع الميزابي، حيث يعيش المجتمع ألم الأفراد، ولا يدعون الواحد منهم، يتعرض لمكروه إلاَّ وساعدوه، ليس في مجال الشغل فقط، ولكن أيضا في باقي المجالات الحياتية".
إلى ذلك، أوضح أن " شؤون الأسرة، من زواج وانفصال، ونزاعات حول الميراث والبيع والشراء، كلها لا تصل القضاء، إنما تحل من قبل كبار العائلة، بالتراضي"

أما عن فوائد هذا النظام المجتمعي، فلفت إلى أن "هذا النظام من التدخل يحمي من التفكك الأسري بشكل يطفئ أي فتنة داخلية، ويقلل من فرص انحراف المراهقين والشباب الذين يتواجدون دائما تحت حماية وحراسة من كبار المجتمع".
مواضيع ذات صلة
"مؤتمر بيروت مدينة آمنة وخالية من السّلاح": كلّ يغني على ليلاه
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف من مؤتمر بيروت: بيروت مسؤولية الجميع وهي ليست مدينة خائفة بل مدينة آمنة خالية من السلاح تحمي كل من يلتجئ اليها
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان اجتماع نواب بيروت: لإعلان بيروت مدينة خالية من السّلاح والدعوة إلى تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية بما يضمن حماية المواطنين من دون أيّ سلاح خارج الشرعيّة
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: نطالب الدولة بتحمّل مسؤوليتها الكاملة وإعلان بيروت مدينة خالية السلاح حفاظاً على سلامة أهلها والنازحين إليها
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 12:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الجزائري

الجزائر

رنا ❗️

الفريد

القضاء

العليا

الترا

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:48 | 2026-05-23
Lebanon24
04:14 | 2026-05-23
Lebanon24
04:08 | 2026-05-23
Lebanon24
03:59 | 2026-05-23
Lebanon24
03:40 | 2026-05-23
Lebanon24
03:30 | 2026-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24