جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

وفاة ما لا يقل عن 75 شخصا.. تفشي الكوليرا في السودان

23-05-2026 | 04:14
وفاة ما لا يقل عن 75 شخصا.. تفشي الكوليرا في السودان
أفاد عاملون في القطاع الصحي بوفاة ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي الوباء بمنطقة فوجا الإدارية غرب كردفان في السودان
وأوضحوا أن المرض تمدد من منطقة فوجا إلى مناطق أخرى من بينها "الكَبَرة والقُصة والرقيق مع ظهور حالات جديدة في منطقة الفردوس التابعة لمحلية لقاوة بغرب كردفان"، وفق ما نقل راديو "دبنقا" اليوم السبت. 

وشدد العاملون في القطاع الصحي على أن المرافق الصحية في المدينة أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، لافتين إلى أن المريض الواحد يحتاج إلى كميات كبيرة من المحاليل الوريدية في ظل شح الإمدادات الطبية.

وحذروا من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة المرتبطة بأسواق مدينة فوجا، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بصورة يومية.

وناشد أهالي المدينة وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية التدخل العاجل لتوفير الأدوية والمحاليل الوريدية والكوادر الصحية، واحتواء انتشار الوباء قبل تفاقم الأزمة الإنسانية.
 
السودان: وفاة 75 شخصا على الأقل بالكوليرا في غرب كردفان
