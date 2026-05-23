تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي في رسالة لقادة الاتحاد الأوروبي: نستحق عضوية كاملة

Lebanon 24
23-05-2026 | 04:48
A-
A+
زيلينسكي في رسالة لقادة الاتحاد الأوروبي: نستحق عضوية كاملة
زيلينسكي في رسالة لقادة الاتحاد الأوروبي: نستحق عضوية كاملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، طالب فيها بعضوية كاملة في الاتحاد.
Advertisement

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تقبل بالانضمام للاتحاد الأوروبي كـ "دولة منتسبة" فقط، دون الحق في التصويت، وفق ما أفادت وكالة رويترز اليوم السبت.

كما اعتبر ان "الوقت حان لانضمام بلاده بعضوية كاملة وفعالة"، ورأى أنه "ليس من العدل أن تكون أوكرانيا عضوا بلا صوت في الاتحاد الأوروبي"

وأضاف قائلاً:" نحن ندرك تمامًا أن الانضمام لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكن يمكن منح الدول الوقت اللازم للاندماج دون تقييد حقوقها."

وشدد على أن الوقت بات مناسبا للمضي قدما في مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بشكل كامل وذي معنى بعد الانتخابات في هنغاريا.
 
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي في رسالة لقادة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا لن تقبل بعضوية منقوصة
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الوقت بات مناسباً للمضي قدماً بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي “بشكل كامل وفعّال” بعد الانتخابات المجرية
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعيد تطبيق اتفاقية التعاون مع سوريا بشكل كامل
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل قائد الجيش ومفوضة الاتحاد الأوروبي ومكاوي
lebanon 24
Lebanon24
23/05/2026 14:35:57 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الاتحاد الأوروبي

وكالة رويتر

فولوديمير

أوكرانيا

الأوروبي

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:39 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-05-23
Lebanon24
07:00 | 2026-05-23
Lebanon24
06:55 | 2026-05-23
Lebanon24
06:39 | 2026-05-23
Lebanon24
06:09 | 2026-05-23
Lebanon24
06:08 | 2026-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24