زيلينسكي في رسالة لقادة الاتحاد الأوروبي: نستحق عضوية كاملة

وجه الرئيس الأوكراني رسالة إلى قادة ، طالب فيها بعضوية كاملة في الاتحاد.وأكد أن لن تقبل بالانضمام للاتحاد كـ "دولة منتسبة" فقط، دون الحق في التصويت، وفق ما أفادت وكالة اليوم السبت.كما اعتبر ان "الوقت حان لانضمام بلاده بعضوية كاملة وفعالة"، ورأى أنه "ليس من العدل أن تكون أوكرانيا عضوا بلا صوت في الاتحاد الأوروبي"وأضاف قائلاً:" نحن ندرك تمامًا أن الانضمام لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكن يمكن منح الدول الوقت اللازم للاندماج دون تقييد حقوقها."وشدد على أن الوقت بات مناسبا للمضي قدما في مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بشكل كامل وذي معنى بعد الانتخابات في هنغاريا.