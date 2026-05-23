عربي-دولي

تأهب غير مسبوق.. إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة عسكرية وشيكة مع إيران!

Lebanon 24
23-05-2026 | 05:06
تأهب غير مسبوق.. إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة عسكرية وشيكة مع إيران!
أعلن الجيش الإسرائيلي رفع جاهزية وحداته القتالية ومنظوماته الدفاعية إلى أعلى مستوى منذ أشهر، استعداداً لاحتمال اندلاع تصعيد عسكري قريب مع إيران.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقديرات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران وصلت إلى مرحلة "الانسداد"، ما يعزز احتمالات انتقال التوتر من المسار الدبلوماسي إلى مواجهة ميدانية مباشرة خلال الأيام المقبلة.


وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تتهيأ لاحتمال تنفيذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عملاً عسكرياً ضد إيران، وسط تنسيق مكثف بين تل أبيب وواشنطن، وتوقعات بأن أي هجوم محتمل قد يحدث خلال أيام قليلة.


ونقلت القناة عن مصدر أميركي قوله، إن ترامب يشعر بإحباط متزايد من مسار التفاوض، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الإحباط قد يدفعه لاتخاذ قرار بشأن "عمل حاسم" ضد إيران بهدف إعلان النصر وإنهاء المواجهة.


في المقابل، أبدت إسرائيل مخاوف من التوصل إلى اتفاق يمنح طهران تخفيفا للعقوبات دون معالجة ملفي البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مؤكدة وجود تفاهم مع واشنطن يقضي بعدم السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم.


وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد قرار مفاجئ للرئيس دونالد ترامب بالبقاء في واشنطن والاعتذار عن حضور حفل زفاف نجله الأكبر دونالد جونيور"، مبرراً ذلك بضرورة متابعة "التطورات الأخيرة" الطارئة.
وتتزامن هذه الخطوة مع حراك دبلوماسي مكثف تقوده باكستان وقطر عبر وساطات "اللحظة الأخيرة" لإنقاذ المفاوضات المتعثرة مع طهران، في محاولة لمنع انهيار المسار السياسي وتجنيب المنطقة سيناريوهات المواجهة العسكرية الوشيكة. (آرم نيوز) 
