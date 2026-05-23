تأهب غير مسبوق.. إسرائيل تستعد لاحتمال مواجهة عسكرية وشيكة مع إيران!

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقديرات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن المفاوضات المتعثرة بين وطهران وصلت إلى مرحلة "الانسداد"، ما يعزز احتمالات انتقال التوتر من المسار الدبلوماسي إلى مواجهة ميدانية مباشرة خلال الأيام المقبلة.وذكرت القناة 12 ، اليوم السبت، أن المؤسسة العسكرية تتهيأ لاحتمال تنفيذ الرئيس الأميركي، ، عملاً عسكرياً ضد إيران، وسط تنسيق مكثف بين وواشنطن، وتوقعات بأن أي هجوم محتمل قد يحدث خلال أيام قليلة.ونقلت القناة عن مصدر أميركي قوله، إن يشعر بإحباط متزايد من مسار التفاوض، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الإحباط قد يدفعه لاتخاذ قرار بشأن "عمل حاسم" ضد إيران بهدف إعلان النصر وإنهاء المواجهة.في المقابل، أبدت مخاوف من التوصل إلى اتفاق يمنح تخفيفا للعقوبات دون معالجة ملفي البرنامج والصواريخ الباليستية، مؤكدة وجود تفاهم مع واشنطن يقضي بعدم السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم.وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد قرار مفاجئ للرئيس ترامب بالبقاء في واشنطن والاعتذار عن حضور حفل زفاف نجله الأكبر دونالد جونيور"، مبرراً ذلك بضرورة متابعة "التطورات الأخيرة" الطارئة.