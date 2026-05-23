موسكو: إحباط مخطط تفجير في بيلغورود بتوجيه أوكراني

أعلنت السلطات الروسية، السبت، إحباط تنفيذ "هجوم إرهابي" في ، متهمة الاستخبارات بالوقوف خلفه.وقال "إف إس بي" في بيان: "أحبط الروسي محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي في منطقة بيلغورود، تورطت فيها امرأة من سكان المنطقة بعد أن جندتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وأضاف البيان: "بعد توخي المرأة الحذر، تواصلت طواعيةً مع الجهاز الأمني المحلي".ولفت البيان أنه "تُجرى حاليًا عملية بحث عن منظمي الهجوم الإرهابي وشركائهم"، مؤكدًا أنه "من شأن أي تفجير في منطقة مكتظة في بليغورود أن يؤدي حتماً إلى وقوع عدد كبير من الإصابات بين المدنيين".وقال جهاز الأمن الروسي، إن "جهاز الاستخبارات الأوكراني يستخدم بنشاط (القنابل البشرية).. ففي عامي 2025 و2026، نفذ العدو ثلاث هجمات إرهابية بارزة في وستافروبول ولوغانسك، مستخدمًا انتحاريين تم تجنيدهم عبر مراكز اتصال وهمية، والذين اعتقدوا حتى وفاتهم أنهم ينفذون مهام لصالح الروسية".