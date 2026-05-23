توقيف 10 أتراك يُشتبه بانتمائهم لـداعش

أوقف 10 أتراك يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في ، خلال عملية مشتركة بين الاستخبارات والسورية، وفق "فرانس برس".وبحسب وكالة أنباء وقناة التلفزيون التركية العامة "تي آر تي"، نُقل 9 من هؤلاء المشتبه بهم العشرة الصادرة بحقهم نشرات حمراء للإنتربول إلى .ويشتبه بأن أحدهم على صلة بمرتكبي الهجوم الذي وقع أمام محطة قطار في أواخر عام 2015، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.ويُتهم اثنان آخران بالتخطيط أو المشاركة في هجمات ضد الجنود المنتشرين في شمال سوريا.وبحسب التركية الرسمية، فإن المشتبه بهم العشرة انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا بين عامي 2014 و2017، من دون تحديد مكان وزمان توقيفهم. (إرم نيوز)