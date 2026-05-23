عن هرمز.. هذا ما قاله وزير خارجية قطر لنظيره الإيراني

Advertisement

كذلك، شدد الوزير القطري خلال الاتصال الهاتفي، اليوم السبت، على أن حرية الملاحة في هرمز مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، وفق ما أفادت القطرية.

ولفت بن جاسم آل ثاني إلى ضرورة التجاوب مع جهود الوساطة لتحقيق سلام مستدام، مؤكداً أن الدوحة تدعم جهود التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب.

وأتى ذلك، فيما لا يزال الباكستاني عاصم منير في ، حيث التقى مساء أمس وحتى وقت متأخر عراقجي لبحث سبل تحقيق السلام.

وفي حين يرتقب أن يلتقي منير اليوم أيضاً قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، في محاولة لفك الجمود وتذليل العقبات.

وكانت الساعات الماضية شهدت تسريبات إعلامية عن بحث الرئيس الأميركي خططاً مع فريقه الأمني من أجل استئناف الضربات على .

إلا أن مصادر أميركية أوضحت أن أي قرار لم يتخذ بعد، وأن يود إعطاء التفاوض فرصة.

يذكر أن طهران لا تزال تتمسك بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، وتطالب بإبقاء "سيطرتها وإدارتها لمضيق هرمز" حتى بعد انتهاء الحرب، بالإضافة إلى رفع الأميركية والحظر عن أموالها المجمدة في الخارج.

في المقابل، لا يزال الموقف الأميركي رافضاً لإبقاء اليورانيوم المخصب في الداخل الإيراني، أو فرض أي قيود على الملاحة في هرمز، هذا الممر الحيوي الذي تمرُّ عبره خمس شحنات والغاز عالمياً.