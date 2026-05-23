من باب المندب إلى زُقر.. ماذا يعني التشكيل البحري اليمني الجديد؟

وأوضح أن هذه القوة تجمع بين المهام القتالية والأمنية، بما يشمل تأمين الحدود البحرية وتعزيز الرقابة على المياه الإقليمية التي تمتد إلى نحو 12 ميلًا بحريًا قبالة السواحل اليمنية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن عملية إعادة هيكلة وتنظيم توزيع المهام بين القوات البرية والبحرية، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بتهديدات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف أن هذا التشكيل يسهم في رفع مستوى تأمين المياه الإقليمية، مع إمكانية تطوير دوره مستقبلًا ليشمل نطاقات بحرية أوسع قد تمتد إلى المياه المتاخمة.

وفي المقابل، شدد الذهب على أن توسيع العمليات البحرية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالحوثيين، إضافة إلى التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والتهريب والقرصنة في أعالي البحار، يتطلب قدرات بحرية أكبر وسفنًا أكثر تطورًا قادرة على التعامل مع التحديات المعقدة في البيئة البحرية.