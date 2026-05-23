لأداء المناسك المقدسة.. أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا إلى السعودية

وأدت الحرب التي اندلعت بعد هجوم وإسرائيل على في 28 شباط وما تبعها من هجمات شنتها على السعودية ودول العربية إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران في المنطقة.وقال قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة، "أود الإعلان عن قرب انتهاء فترة قدوم الحجاج من خارج المملكة وبلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة".وأضاف: "كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 والمنافذ البرية 45141 والمنافذ البحرية 6497 حاجًا".وهذه الأرقام مرشحة للزيادة مع تبقي يومين على انطلاق مناسك الحج الإثنين عشية الوقوف بعرفات الثلاثاء في الركن الأعظم للحجّ.والعام الماضي، بلغ عدد الحجاج 1,673,320 حاجًا، بينهم 1,506,576 من خارج السعودية، وهو ما يعني أنّ عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج هذا العام تجاوز بالفعل العدد المسجّل في 2025 رغم الاضطرابات الإقليمية.