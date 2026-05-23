لأداء المناسك المقدسة.. أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا إلى السعودية

وصل أكثر من 1.5 مليون حاج إلى السعودية من خارج المملكة، في عدد يتجاوز أرقام الحجاج الدولييّن المسجلة في العام 2025، رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وأدت الحرب التي اندلعت بعد هجوم الولايات المتحدة
وإسرائيل على إيران
في 28 شباط وما تبعها من هجمات شنتها طهران
على السعودية ودول الخليج
العربية إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران في المنطقة.
وقال قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة، "أود الإعلان عن قرب انتهاء فترة قدوم الحجاج من خارج المملكة وبلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجا قدموا من خارج المملكة".
وأضاف: "كان نصيب المنافذ الجوية 1,457,514 والمنافذ البرية 45141 والمنافذ البحرية 6497 حاجًا".
وهذه الأرقام مرشحة للزيادة مع تبقي يومين على انطلاق مناسك الحج الإثنين عشية الوقوف بعرفات الثلاثاء في الركن الأعظم للحجّ.
والعام الماضي، بلغ عدد الحجاج 1,673,320 حاجًا، بينهم 1,506,576 من خارج السعودية، وهو ما يعني أنّ عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج هذا العام تجاوز بالفعل العدد المسجّل في 2025 رغم الاضطرابات الإقليمية.