عربي-دولي

واشنطن تُبعد إسرائيل عن مسار التفاوض مع إيران.. تقارير تكشف!

Lebanon 24
23-05-2026 | 07:03
واشنطن تُبعد إسرائيل عن مسار التفاوض مع إيران.. تقارير تكشف!
أفادت تقارير أن الولايات المتحدة أبعدت إسرائيل بشكل شبه تام عن مسار المفاوضات مع إيران، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين في قطاع الدفاع.

وبحسب التقرير، لم تُشارك إسرائيل في المحادثات التي سبقت التوصل إلى وقف إطلاق النار، فيما اطّلعت على تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر قنوات دبلوماسية إقليمية ووسائل استخباراتية.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان، اللذان تحدثا للصحيفة من دون الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الملف، أن تل أبيب لم تكن جزءًا من أي من مراحل التفاوض.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران مطلع العام الجاري، كان التنسيق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب وثيقًا، وشارك في اجتماعات داخل "غرفة العمليات" في واشنطن، حيث جرى بحث سيناريوهات تتعلق بإمكانية انهيار النظام في طهران.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن إبعاد إسرائيل عن موقع القرار في هذه المرحلة قد ينعكس بتداعيات مهمة على دورها في الملف الإيراني.

