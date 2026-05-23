واشنطن تُبعد إسرائيل عن مسار التفاوض مع إيران.. تقارير تكشف!

أفادت تقارير أن أبعدت بشكل شبه تام عن مسار المفاوضات مع ، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين في قطاع الدفاع.

Advertisement

وبحسب التقرير، لم تُشارك إسرائيل في المحادثات التي سبقت التوصل إلى وقف إطلاق النار، فيما اطّلعت على تطورات المفاوضات بين وطهران عبر قنوات دبلوماسية إقليمية ووسائل استخباراتية.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان، اللذان تحدثا للصحيفة من دون هويتهما بسبب حساسية الملف، أن لم تكن جزءًا من أي من مراحل التفاوض.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران مطلع العام الجاري، كان التنسيق بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي وثيقًا، وشارك في اجتماعات داخل "غرفة العمليات" في واشنطن، حيث جرى بحث سيناريوهات تتعلق بإمكانية انهيار النظام في .

وختم التقرير بالإشارة إلى أن إبعاد إسرائيل عن موقع القرار في هذه المرحلة قد ينعكس بتداعيات مهمة على دورها في الملف .