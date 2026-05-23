لقاء رفيع في طهران بين القيادة الإيرانية والجيش الباكستاني

التقى الرئيس مسعود بزشكيان، اليوم السبت، الباكستاني المشير عاصم منير في طهران، وفقاً لوكالة أنباء "تسنيم".يأتي ذلك بعد أن التقى منير في طهران، رئيس كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف.وهدد قاليباف، بما وصفه بـ"رد أقوى وأشد"، إن عاود الحرب.وذكر التلفزيون الإيراني أن قاليباف أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أن "لن تتنازل عن حقوق أمتها وبلدها"، على حد تعبيره.وأضاف أن القوات المسلحة أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة إذا "استأنفت الحرب بحماقة، فإن العواقب ستكون أكثر دمارا".وكان منير التقى الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم، لدفع جهود الوساطة مع الولايات المتحدة، بحسب "وكالة أنباء فارس".وقالت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية، التابعة للحرس الثوري، إن قائد الجيش الباكستاني "يزور طهران بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الإيرانيين".وأضافت أن لقاء عراقجي ومنير، الذي استمر حتى وقت متأخر بعد منتصف ليل الجمعة، شهد تبادل الجانبين وجهات النظر بشأن آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب المفروضة من أمريكا وإسرائيل ضد إيران.وأشارت الوكالة الإيرانية كذلك إلى أن عراقجي ومنير بحثا أيضًا سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.وكانت الوكالة قد نقلت عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الإيرانية قوله، تعليقًا على زيارة منير، إن "هذه الزيارات المتبادلة، رغم أنها أصبحت أكثر زخمًا فهي استمرار لنفس المسار الدبلوماسي".وتوجّه منير إلى طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وبدء مفاوضات من أجل اتفاق أوسع.وكان منير الوسيط الرئيس بين الولايات المتحدة وإيران منذ بداية الحرب، وقد يشير توجهه إلى طهران بعد عدة أيام من المحادثات على مستوى أدنى إلى محاولة أخيرة من باكستان للتوصل إلى اتفاق، حسب ما ذكر موقع "أكسيوس".ويحاول الوسطاء وضع اللمسات الأخيرة على خطاب نوايا يتضمن اتفاقًا لإنهاء الحرب، ومبادئ لمدة 30 يومًا أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقًا، من شأنه أن يتناول البرنامج الإيراني.