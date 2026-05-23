عربي-دولي
فرنسا وبولندا تفرضان قيوداً على بن غفير
Lebanon 24
23-05-2026
|
09:08
منعت
فرنسا
وزير
الأمن القومي
الإسرائيلي
إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، بحسب ما أعلنه وزير خارجيتها جان نويل
بارو
السبت.
جاء ذلك عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلًا بناشطين موقوفين كانوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.
وبحسب "فرانس برس"، كتب بارو على منصة إكس "اعتبارًا
من اليوم
، يُمنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي
الفرنسية
"، منددًا بـ"تصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته الدولة العبرية قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم.
وبحسب "
رويترز
"، قال لوزير الفرنسي إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجهًا إلى غزة.
وتابع أنه "مع نظيري
الإيطالي
، أطالب
الاتحاد الأوروبي
بفرض عقوبات أيضًا على إيتمار بن غفير".
وكانت بولندا أعلنت أنها فرضت حظرًا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك بعد عاصفة من الانتقادات والتوبيخات التي أثارها بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهين نشطاء أسطول غزة.
