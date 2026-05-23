أمير قطر وترامب يبحثان تطورات المنطقة في اتصال هاتفي

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي ، اليوم السبت، تناول المستجدات في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء "قنا".وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيدًا من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين.كما تناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.وأكد الشيخ تميم خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية.