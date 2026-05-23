صورة مثيرة من ترامب تُغطي إيران بالعلم الأميركي

Advertisement

أثار الرئيس الأميركي موجة واسعة من الجدل، بعد نشره صورة عبر منصته "تروث سوشيال" تُظهر خريطة للشرق الأوسط وقد غُطيت فيها بالكامل بالعلم الأمريكي، تحت عنوان: “ الشرق أوسطية” (United States of the Middle East).وجاء المنشور في وقت تشهد فيه العلاقات بين وطهران توتراً متصاعداً، بالتزامن مع حالة الجمود التي تخيم على المفاوضات السياسية والنووية بين الجانبين.وأثارت الصورة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها منتقدون رسالة استفزازية وتصعيدية تجاه إيران، بينما رأى آخرون أنها تعكس نهج القائم على الضغط السياسي والإعلامي في التعامل مع الملفات الدولية.