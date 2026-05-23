تحذيرات متصاعدة.. 10 دول مهددة بتفشي "إيبولا"

حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، السبت، من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي "إيبولا"، بالإضافة إلى مركز الوباء، وأوغندا المجاورة لها.وقال الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا في : "لدينا 10 دول مهددة" بتفشي .وأوضح كاسيا أن "الدول هي ، ورواندا، وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، والكونغو، وبوروندي، وأنغولا، وإفريقيا الوسطى، وزامبيا".