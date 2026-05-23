|
عربي-دولي
"إما صفقة جيدة أو ضربة غير مسبوقة".. ترامب يوجه تهديداً لإيران!
Lebanon 24
23-05-2026
|
12:16
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن استعداده لمناقشة أحدث مسودة اتفاق بشأن
إيران
مع مستشاريه، مرجحاً اتخاذ قرار نهائي بحلول
يوم الأحد
، ووصف فرص التوصل إلى اتفاق بأنها "متساوية بنسبة 50/50" بين إبرام صفقة "جيدة" أو الذهاب نحو "تدميرهم تدميراً كاملاً".
ومن المقرر أن يعقد
ترامب
اجتماعاً في وقت لاحق من يوم السبت يضم مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى
نائب الرئيس
الأميركي فانس، لمناقشة آخر ردود الفعل الواردة من
طهران
.
ويأتي هذا الحراك عقب مغادرة رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، العاصمة
الإيرانية
بعد جولة وسيطة التقى فيها كبار المسؤولين لدفع الاتفاق إلى الأمام، حيث أشارت باكستان إلى وجود "تقدم مشجع نحو توصل إلى تفاهم نهائي" رغم عدم إبرام اتفاق قطعي حتى الآن.
وبحسب موقع "أكسيوس"، يشترط ترامب قبول أي اتفاق بأن يغطي قضايا رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون
الإيراني
الحالي، وهي ملفات يُستبعد حلها تفصيلياً بموجب "خطاب النوايا" الخاضع للبحث حالياً، والذي ينص على الموافقة على إنهاء الحرب والالتزام بمهلة 30 يوماً لإجراء مفاوضات أكثر عمقاً.
وأقر ترامب بوجود تباين في الآراء بين من يفضل التوقيع ومن يدعم خيار الحرب، قائلاً: "إما أن أضربهم بقوة لم يسبق لهم أن تعرضوا لها، أو سنوقع صفقة جيدة"، في حين رفض الأنباء التي تتحدث عن "قلق"
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
من إمكانية إبرام صفقة غير مواتية.
