تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"إما صفقة جيدة أو ضربة غير مسبوقة".. ترامب يوجه تهديداً لإيران!

Lebanon 24
23-05-2026 | 12:16
A-
A+
إما صفقة جيدة أو ضربة غير مسبوقة.. ترامب يوجه تهديداً لإيران!
إما صفقة جيدة أو ضربة غير مسبوقة.. ترامب يوجه تهديداً لإيران! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده لمناقشة أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، مرجحاً اتخاذ قرار نهائي بحلول يوم الأحد، ووصف فرص التوصل إلى اتفاق بأنها "متساوية بنسبة 50/50" بين إبرام صفقة "جيدة" أو الذهاب نحو "تدميرهم تدميراً كاملاً".
Advertisement

ومن المقرر أن يعقد ترامب اجتماعاً في وقت لاحق من يوم السبت يضم مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأميركي فانس، لمناقشة آخر ردود الفعل الواردة من طهران.
 
ويأتي هذا الحراك عقب مغادرة رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، العاصمة الإيرانية بعد جولة وسيطة التقى فيها كبار المسؤولين لدفع الاتفاق إلى الأمام، حيث أشارت باكستان إلى وجود "تقدم مشجع نحو توصل إلى تفاهم نهائي" رغم عدم إبرام اتفاق قطعي حتى الآن.

وبحسب موقع "أكسيوس"، يشترط ترامب قبول أي اتفاق بأن يغطي قضايا رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي، وهي ملفات يُستبعد حلها تفصيلياً بموجب "خطاب النوايا" الخاضع للبحث حالياً، والذي ينص على الموافقة على إنهاء الحرب والالتزام بمهلة 30 يوماً لإجراء مفاوضات أكثر عمقاً.

وأقر ترامب بوجود تباين في الآراء بين من يفضل التوقيع ومن يدعم خيار الحرب، قائلاً: "إما أن أضربهم بقوة لم يسبق لهم أن تعرضوا لها، أو سنوقع صفقة جيدة"، في حين رفض الأنباء التي تتحدث عن "قلق" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إبرام صفقة غير مواتية.
مواضيع ذات صلة
ترامب: وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوماً جيداً من الناحية العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران أمام خيارين إما تدميرها بالقصف أو إبرام صفقة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار المحادثات
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد أوجه ضربة لإيران لكنني لست متأكدًا من ذلك وهي تتوسل لإبرام اتفاق
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإسرائيلي

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-24
Lebanon24
03:24 | 2026-05-24
Lebanon24
03:17 | 2026-05-24
Lebanon24
03:11 | 2026-05-24
Lebanon24
03:03 | 2026-05-24
Lebanon24
02:58 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24