"إما صفقة جيدة أو ضربة غير مسبوقة".. ترامب يوجه تهديداً لإيران!

كشف الرئيس الأميركي عن استعداده لمناقشة أحدث مسودة اتفاق بشأن مع مستشاريه، مرجحاً اتخاذ قرار نهائي بحلول ، ووصف فرص التوصل إلى اتفاق بأنها "متساوية بنسبة 50/50" بين إبرام صفقة "جيدة" أو الذهاب نحو "تدميرهم تدميراً كاملاً".ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً في وقت لاحق من يوم السبت يضم مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى الأميركي فانس، لمناقشة آخر ردود الفعل الواردة من .

ويأتي هذا الحراك عقب مغادرة رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، العاصمة بعد جولة وسيطة التقى فيها كبار المسؤولين لدفع الاتفاق إلى الأمام، حيث أشارت باكستان إلى وجود "تقدم مشجع نحو توصل إلى تفاهم نهائي" رغم عدم إبرام اتفاق قطعي حتى الآن.وبحسب موقع "أكسيوس"، يشترط ترامب قبول أي اتفاق بأن يغطي قضايا رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الحالي، وهي ملفات يُستبعد حلها تفصيلياً بموجب "خطاب النوايا" الخاضع للبحث حالياً، والذي ينص على الموافقة على إنهاء الحرب والالتزام بمهلة 30 يوماً لإجراء مفاوضات أكثر عمقاً.وأقر ترامب بوجود تباين في الآراء بين من يفضل التوقيع ومن يدعم خيار الحرب، قائلاً: "إما أن أضربهم بقوة لم يسبق لهم أن تعرضوا لها، أو سنوقع صفقة جيدة"، في حين رفض الأنباء التي تتحدث عن "قلق" بنيامين من إمكانية إبرام صفقة غير مواتية.