تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
استعراضُ قوة بحرية.. الصين تطوّق تايوان بأكثر من 100 سفينة حربية
Lebanon 24
23-05-2026
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس مجلس
الأمن القومي
التايواني، جوزيف وو، أن
الصين
نشرت أكثر من 100 سفينة حربية وتابعة لخفر السواحل في المياه الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ، متهماً بكين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة.
Advertisement
وأفاد مسؤول أمني تايواني بأن سلطات
الجزيرة
رصدت بدء الانتشار الصيني قبيل قمة بكين الأخيرة، إلا أن أعداد القطع البحرية تجاوزت المئة خلال الأيام القليلة الماضية.
ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد نحو 10 أيام من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى الصين والتقى خلالها نظيره شي جينبينغ؛ حيث حذر
ترامب
تايوان من أي خطوة نحو إعلان
الاستقلال
، وهو ما ردت عليه تايبيه بالتأكيد على أنها "دولة ديمقراطية ذات سيادة ومستقلة ولا تخضع لجمهورية الصين الشعبية".
كما أعلن ترامب أنه يدرس بيع أسلحة للجزيرة وأنه يعتزم التحدث إلى الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، وهو ما رحب به الأخير.
وفي حال إتمام هذا الاتصال، فإنه سيمثل سابقة تاريخية بين رئيسين في المنصب للبلدين منذ تحويل
واشنطن
اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979، في وقت تؤكد فيه الصين تمسكها بضم الجزيرة إلى البر
الرئيسي
ولو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.
مواضيع ذات صلة
تايوان: الصين تنشر أكثر من 100 سفينة حربية في محيطات استراتيجية
Lebanon 24
تايوان: الصين تنشر أكثر من 100 سفينة حربية في محيطات استراتيجية
24/05/2026 10:30:24
24/05/2026 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية
24/05/2026 10:30:24
24/05/2026 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أمني تايواني: الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية
Lebanon 24
مسؤول أمني تايواني: الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية
24/05/2026 10:30:24
24/05/2026 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: دمرنا أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية وسنختبر أي شيء تقوله لنا إيران سرا
Lebanon 24
البيت الأبيض: دمرنا أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية وسنختبر أي شيء تقوله لنا إيران سرا
24/05/2026 10:30:24
24/05/2026 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الأمن القومي
مجلس الأمن
الاستقلال
دبلوماسي
ديمقراطي
الجزيرة
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
03:30 | 2026-05-24
24/05/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03:24 | 2026-05-24
24/05/2026 03:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
Lebanon 24
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
03:17 | 2026-05-24
24/05/2026 03:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
Lebanon 24
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
03:11 | 2026-05-24
24/05/2026 03:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
Lebanon 24
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
03:03 | 2026-05-24
24/05/2026 03:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
10:00 | 2026-05-23
23/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
09:07 | 2026-05-23
23/05/2026 09:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
14:23 | 2026-05-23
23/05/2026 02:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2026-05-24
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
03:24 | 2026-05-24
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03:17 | 2026-05-24
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
03:11 | 2026-05-24
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
03:03 | 2026-05-24
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
02:58 | 2026-05-24
بعد أميركا.. طهران تنشر أبرز بنود "الاتفاق المقترح" مع واشنطن
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24