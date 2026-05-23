Najib Mikati
عربي-دولي

استعراضُ قوة بحرية.. الصين تطوّق تايوان بأكثر من 100 سفينة حربية

Lebanon 24
23-05-2026 | 12:30
استعراضُ قوة بحرية.. الصين تطوّق تايوان بأكثر من 100 سفينة حربية
أعلن رئيس مجلس الأمن القومي التايواني، جوزيف وو، أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية وتابعة لخفر السواحل في المياه الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ، متهماً بكين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة.
وأفاد مسؤول أمني تايواني بأن سلطات الجزيرة رصدت بدء الانتشار الصيني قبيل قمة بكين الأخيرة، إلا أن أعداد القطع البحرية تجاوزت المئة خلال الأيام القليلة الماضية.
 
ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد نحو 10 أيام من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين والتقى خلالها نظيره شي جينبينغ؛ حيث حذر ترامب تايوان من أي خطوة نحو إعلان الاستقلال، وهو ما ردت عليه تايبيه بالتأكيد على أنها "دولة ديمقراطية ذات سيادة ومستقلة ولا تخضع لجمهورية الصين الشعبية".

كما أعلن ترامب أنه يدرس بيع أسلحة للجزيرة وأنه يعتزم التحدث إلى الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، وهو ما رحب به الأخير.
 
وفي حال إتمام هذا الاتصال، فإنه سيمثل سابقة تاريخية بين رئيسين في المنصب للبلدين منذ تحويل واشنطن اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979، في وقت تؤكد فيه الصين تمسكها بضم الجزيرة إلى البر الرئيسي ولو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.
تايوان: الصين تنشر أكثر من 100 سفينة حربية في محيط استراتيجية
وكالة الصحافة الفرنسية: تايوان تقول إن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية
مسؤول أمني تايواني: الصين نشرت أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية
البيت الأبيض: دمرنا أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية وسنختبر أي شيء تقوله لنا إيران سرا
