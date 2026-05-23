استعراضُ قوة بحرية.. الصين تطوّق تايوان بأكثر من 100 سفينة حربية

وأفاد مسؤول أمني تايواني بأن سلطات رصدت بدء الانتشار الصيني قبيل قمة بكين الأخيرة، إلا أن أعداد القطع البحرية تجاوزت المئة خلال الأيام القليلة الماضية. أعلن رئيس مجلس التايواني، جوزيف وو، أن نشرت أكثر من 100 سفينة حربية وتابعة لخفر السواحل في المياه الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ، متهماً بكين بتخريب الوضع القائم وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة.وأفاد مسؤول أمني تايواني بأن سلطات رصدت بدء الانتشار الصيني قبيل قمة بكين الأخيرة، إلا أن أعداد القطع البحرية تجاوزت المئة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد نحو 10 أيام من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى الصين والتقى خلالها نظيره شي جينبينغ؛ حيث حذر تايوان من أي خطوة نحو إعلان ، وهو ما ردت عليه تايبيه بالتأكيد على أنها "دولة ديمقراطية ذات سيادة ومستقلة ولا تخضع لجمهورية الصين الشعبية".



كما أعلن ترامب أنه يدرس بيع أسلحة للجزيرة وأنه يعتزم التحدث إلى الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي، وهو ما رحب به الأخير.

وفي حال إتمام هذا الاتصال، فإنه سيمثل سابقة تاريخية بين رئيسين في المنصب للبلدين منذ تحويل اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979، في وقت تؤكد فيه الصين تمسكها بضم الجزيرة إلى البر ولو تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية.