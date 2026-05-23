بالصورة.. ترامب ينشر خريطة إيران بـالعلم الأميركي

نشر الرئيس الأميركي عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال خريطة مظللة بألوان الأميركي ومرفقة بعبارة: "ولايات المتحدة".

Advertisement



وكان قد نشر صورة مشابهة بعض الشيء لخريطة ملونة بالعلم الأميركي وتحمل تعليق الولاية 51 في إشارة فكرة ضم فنزويلا كولاية جديدة.





ورأى متابعون أن استخدام العلم الأميركي فوق خريطة إيران يحمل إيحاءات تتعلق بالنفوذ الأميركي أو بإمكانية إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط، بينما اعتبر آخرون أن المنشور يندرج ضمن أسلوب ترامب القائم على الرسائل الرمزية المثيرة للجدل.





وبحسب التصريحات الأميركية خلال الساعات الماضية، فإن المحادثات مع إيران تشهد بعض التقدم.