زيلينسكي: موسكو تستعد لقصف كييف بصاروخ "أوريشنيك" الباليستي

وأكد زيلينسكي، في أعقاب محادثات افتراضية أجراها مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على ضرورة إعطاء دفعة قوية للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب، معرباً عن تطلعه لتسلم مقترحات أميركية جديدة تحدد أشكال الجداول الزمنية واللقاءات المرتقبة. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نقلاً عن معلومات استخباراتية موثقة من والولايات المتحدة وأوروبا، أن تستعد لشن هجوم صاروخي وشيك على بلاده، مرجحاً استخدام الصاروخ الباليستي متوسط المدى من طراز "أوريشنيك" في استهداف العاصمة كييف ومناطق أوكرانية أخرى.وأكد زيلينسكي، في أعقاب محادثات افتراضية أجراها مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على ضرورة إعطاء دفعة قوية للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب، معرباً عن تطلعه لتسلم مقترحات أميركية جديدة تحدد أشكال الجداول الزمنية واللقاءات المرتقبة.

ووصف الرئيس الأوكراني الوضع الميداني على بأنه يصب في مصلحة قواته، مشيراً إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الخسائر العسكرية الروسية، إلى جانب الدولية المفروضة على ، سيجبر الجانب الروسي في نهاية المطاف على خيار الدبلوماسية.



يُذكر أن زيلينسكي قد أطلع كلاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، على آخر المستجدات والتطورات الميدانية في مسارح العمليات.