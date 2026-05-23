بن زايد وبن حمد يستعرضان هاتفياً تعزيز الحلول الدبلوماسية إقليمياً

Advertisement

تلقى رئيس ، بن زايد آل ، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين.وبحسب ، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة، كما استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتعزيز الحلول الدبلوماسية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.