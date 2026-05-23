Najib Mikati
عربي-دولي

ساعات حاسمة تفصل العالم عن حدث كبير.. اتفاق يلوّح في الأفق لإنهاء الحرب

Lebanon 24
23-05-2026 | 14:49
ساعات حاسمة تفصل العالم عن حدث كبير.. اتفاق يلوّح في الأفق لإنهاء الحرب
تتسارع الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس لإبرام اتفاق سلام دائم ينهي الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات قوية على بلورة مسودة تفاهم نهائية تنتظر المصادقة الرسمية، بهدف تحويل الهدنة الهشة المستمرة منذ ستة أسابيع إلى إنهاء شامل للعمليات القتالية على كافة الجبهات.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع أن الجانبين شارفا على التوصل إلى الصيغة النهائية، مع انحصار الخلافات المتبقية في "صياغة" نقاط محدودة.
 
وفي السياق ذاته، رجحت صحيفة "واشنطن تايمز" إعلان اتفاق السلام خلال 24 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن المسودة حظيت بموافقة كبار المفاوضين في وقت مبكر من صباح السبت، ومن بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لا تزال الملفات الحساسة تشهد غموضاً، لا سيما مصير البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل العقوبات الأميركية، إلى جانب آلية إعادة فتح مضيق هرمز المغلق منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي.
 
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيناقش الرد الإيراني الأخير مع مستشاريه ونائبه فانس، واصفاً فرص النجاح أو العودة إلى الخيار العسكري بأنها "متساوية بنسبة 50/50"، ومجدداً تحذيره: "إما اتفاق جيد أو تدمير كامل".

وفي إطار المساعي الإقليمية، أكد مسؤول أمني باكستاني لوكالة "رويترز" استمرار العمل على صياغة مذكرة التفاهم، مبرزاً الوساطة النشطة التي قادتها إسلام آباد عبر المباحثات التي أجراها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران، في محاولة لإنهاء أزمة إغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
رويترز عن مسؤول باكستاني: الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب في مرحلة نهائية وهو شامل إلى حد كبير
