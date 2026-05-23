تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد تجاوز عجز التجنيد.. خطة أميركية لتوسيع القوام العددي للقوات المسلحة
Lebanon 24
23-05-2026
|
15:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه
الولايات المتحدة
الأمريكية
إلى توسيع القوام العددي لقواتها المسلحة بحلول عام 2027، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية ومعالجة الاختلالات التي شهدتها منظومة الاستقطاب العسكري في الآونة الأخيرة.
Advertisement
وأكد
وزير الدفاع
الأميركي، بيت هيغسيث، في خطاب ألقاه أمام خريجي الأكاديمية العسكرية في "ويست بوينت" بنيويورك، أن الجيش نجح في استيفاء كامل مستهدفاته من المجندين لعام 2026، ممهداً الطريق لزيادة حجم
المؤسسة العسكرية
في العام المقبل، دون تحديد سقف رقمي دقيق لتلك الزيادة التي تأتي في وقت يُقدر فيه إجمالي القوات بـ1.8 مليون فرد وفقاً لرئيس
هيئة الأركان
المشتركة الجنرال دان كين.
وجاءت هذه الانفراجة بعد سلسلة من التدابير الاستثنائية التي اتخذتها
القيادة العسكرية
لتجاوز العجز الحاد في التجنيد الذي بلغ ذروته عامي 2022 و2023 بنسب تراجع ناهزت 23% و25%، مدفوعة بتغيرات سوق العمل وتراجع المؤشرات الصحية والنفسية لدى الشباب؛ حيث شملت الحلول رفع الحد
الأقصى
لسن التطوع في
القوات البرية
من 35 إلى 42 عاماً ليتواءم مع سلاح الجو وفضاء المقاتلات، علاوة على تسيير إجراءات قبول الأفراد ذوي السوابق الجنائية البسيطة المتعلقة بحيازة الماريجوانا.
مواضيع ذات صلة
مقرّ خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريباً على مهاجمة القوات الأميركية للسفينة الإيرانية
Lebanon 24
مقرّ خاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستردّ قريباً على مهاجمة القوات الأميركية للسفينة الإيرانية
24/05/2026 10:31:14
24/05/2026 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات المسلحة الإيرانية: إيران مستعدة لمواجهة أميركا بعد "العدوان" على سفينة إيرانية
Lebanon 24
القوات المسلحة الإيرانية: إيران مستعدة لمواجهة أميركا بعد "العدوان" على سفينة إيرانية
24/05/2026 10:31:14
24/05/2026 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية: الأميركيون سيغرقون في مستنقع من صنعهم نتيجة سياسات رئيسهم المغامر
Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية: الأميركيون سيغرقون في مستنقع من صنعهم نتيجة سياسات رئيسهم المغامر
24/05/2026 10:31:14
24/05/2026 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني: قواتنا المسلحة أطلقت النار على بعض القطع البحرية العسكرية الأميركية
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني: قواتنا المسلحة أطلقت النار على بعض القطع البحرية العسكرية الأميركية
24/05/2026 10:31:14
24/05/2026 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
المؤسسة العسكرية
القيادة العسكرية
القوات البرية
هيئة الأركان
وزير الدفاع
الأمريكية
أكاديمية
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
03:30 | 2026-05-24
24/05/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03:24 | 2026-05-24
24/05/2026 03:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
Lebanon 24
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
03:17 | 2026-05-24
24/05/2026 03:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
Lebanon 24
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
03:11 | 2026-05-24
24/05/2026 03:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
Lebanon 24
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
03:03 | 2026-05-24
24/05/2026 03:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
14:56 | 2026-05-23
23/05/2026 02:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
Lebanon 24
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
10:00 | 2026-05-23
23/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
Lebanon 24
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
14:31 | 2026-05-23
23/05/2026 02:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
Lebanon 24
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
09:07 | 2026-05-23
23/05/2026 09:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
Lebanon 24
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
14:23 | 2026-05-23
23/05/2026 02:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2026-05-24
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
03:24 | 2026-05-24
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
03:17 | 2026-05-24
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
03:11 | 2026-05-24
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
03:03 | 2026-05-24
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
02:58 | 2026-05-24
بعد أميركا.. طهران تنشر أبرز بنود "الاتفاق المقترح" مع واشنطن
فيديو
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
24/05/2026 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
24/05/2026 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
24/05/2026 10:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24