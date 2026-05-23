حدث أمني جديد قرب البيت الأبيض.. وترامب يعلّق

قُتل مسلح قرب ، مساء السبت، بعد مع عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركية عند نقطة تفتيش أمنية.

وقال جهاز الخدمة السرية، في بيان، إن المشتبه به فتح النار على عناصر أمنية قرب البيت الأبيض، قبل أن يرد العملاء بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى في المنطقة حيث توفي لاحقاً.

وأشار الجهاز إلى إصابة أحد المارة خلال الحادث، من دون تقديم تفاصيل عن حالته.

ونقلت " " عن مسؤول في إنفاذ القانون أن شخصاً اقترب من نقطة التفتيش عند تقاطع شارع 17 وشارع بنسلفانيا، وبدأ بإطلاق النار على أفراد الأمن، قبل أن يتم التعامل معه.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأن السلطات سبق أن أصدرت بحقه "أمراً بالابتعاد".

وفرضت الخدمة السرية حالة إغلاق واستنفار سريع في محيط البيت الأبيض، فيما نُقل الصحافيون الموجودون في الحديقة الشمالية إلى قاعة المؤتمرات الصحفية، قبل رفع الإغلاق لاحقاً.

وكان موجوداً في مقر إقامته داخل البيت الأبيض أثناء الحادث، وفق " إن"، فيما أكدت وسائل إعلام أميركية أنه بخير.

وقال جهاز الخدمة السرية إنه يحقق في الواقعة، في حين أعلن التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن المكتب يدعم التحقيق.