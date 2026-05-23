تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حدث أمني جديد قرب البيت الأبيض.. وترامب يعلّق

Lebanon 24
23-05-2026 | 23:46
A-
A+
حدث أمني جديد قرب البيت الأبيض.. وترامب يعلّق
حدث أمني جديد قرب البيت الأبيض.. وترامب يعلّق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل مسلح قرب البيت الأبيض، مساء السبت، بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر من جهاز الخدمة السرية الأميركية عند نقطة تفتيش أمنية.

وقال جهاز الخدمة السرية، في بيان، إن المشتبه به فتح النار على عناصر أمنية قرب البيت الأبيض، قبل أن يرد العملاء بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى في المنطقة حيث توفي لاحقاً.

وأشار الجهاز إلى إصابة أحد المارة خلال الحادث، من دون تقديم تفاصيل عن حالته.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في إنفاذ القانون أن شخصاً اقترب من نقطة التفتيش عند تقاطع شارع 17 وشارع بنسلفانيا، وبدأ بإطلاق النار على أفراد الأمن، قبل أن يتم التعامل معه.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأن السلطات سبق أن أصدرت بحقه "أمراً بالابتعاد".

وفرضت الخدمة السرية حالة إغلاق واستنفار سريع في محيط البيت الأبيض، فيما نُقل الصحافيون الموجودون في الحديقة الشمالية إلى قاعة المؤتمرات الصحفية، قبل رفع الإغلاق لاحقاً.

وكان الرئيس دونالد ترامب موجوداً في مقر إقامته داخل البيت الأبيض أثناء الحادث، وفق "سي إن إن"، فيما أكدت وسائل إعلام أميركية أنه بخير.

وقال جهاز الخدمة السرية إنه يحقق في الواقعة، في حين أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن المكتب يدعم التحقيق.

في السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، مقتل مسلّح بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد الخدمات السرية قرب بوابات البيت الأبيض. 
Advertisement

وأضاف ترامب: "الحادث يوضح مدى أهمية توفير ما سيكون أكثر مساحة آمنة ومحصنة على الإطلاق لجميع الرؤساء المستقبليين في واشنطن". 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: مقتل مسلح بعد تبادل للنار مع عملاء الخدمة السرية قرب بوابات البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض عن المقترح الإيراني الجديد: المفاوضات مستمرة ولن نكشف تفاصيلها
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مناقشة مقترح إيران الجديد جارية
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب اجتمع مع فريقه الأمني وتتم مناقشة مقترح إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

تبادل لإطلاق النار

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مدير مكتب

المستقبل

الشمالي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-24
Lebanon24
03:24 | 2026-05-24
Lebanon24
03:17 | 2026-05-24
Lebanon24
03:11 | 2026-05-24
Lebanon24
03:03 | 2026-05-24
Lebanon24
02:58 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24