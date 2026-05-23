تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العاصمة تحت الإنذار.. هجوم روسي باليستي يهزّ كييف

Lebanon 24
23-05-2026 | 23:48
A-
A+
العاصمة تحت الإنذار.. هجوم روسي باليستي يهزّ كييف
العاصمة تحت الإنذار.. هجوم روسي باليستي يهزّ كييف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

هزّت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الأحد، بعد تحذيرات أطلقتها السلطات من هجوم روسي "ضخم" بصواريخ بالستية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو، عبر "تلغرام": "العاصمة هدف لهجوم صاروخي بالستي ضخم. من المحتمل وقوع المزيد من الهجمات. ابقوا في الملاجئ!".

ودوت الانفجارات في أنحاء المدينة بعد الواحدة فجراً بالتوقيت المحلي، عقب إعلان سلاح الجو الأوكراني عن تهديد بإطلاق صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا، إضافة إلى تضرر عدد من المباني السكنية في مناطق مختلفة من المدينة.

وأشار كليتشكو إلى أن حطاماً مشتعلاً سقط في مبنى مدرسة وسط العاصمة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر، السبت، من أن روسيا تستعد لاستخدام صاروخ "أوريشنيك" في هجوم على أوكرانيا، استناداً إلى معلومات استخباراتية أوكرانية وأميركية وأوروبية.

ولم يعلّق سلاح الجو الأوكراني بعد على ما إذا كان الصاروخ قد أصاب أي هدف.

وفي السياق، أعلن الجيش البولندي، الأحد، أن سلاح الجو البولندي ينشط في المجال الجوي للبلاد عقب الهجمات الروسية على أوكرانيا، موضحاً أن الإجراءات وقائية وتهدف إلى حماية المجال الجوي البولندي، خصوصاً في المناطق القريبة من مناطق التهديد.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: دوي انفجارات قوية في كييف وسط هجوم روسي بطائرات مسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أكبر هجوم روسي منذ بدء الحرب.. كييف تحت القصف
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لليوم الـ28.. طهران تحت النار وانفجارات تهز العاصمة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف:21 إصابة جراء هجمات صاروخية روسية
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 10:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

أوروبي

روسيا

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-24
Lebanon24
03:24 | 2026-05-24
Lebanon24
03:17 | 2026-05-24
Lebanon24
03:11 | 2026-05-24
Lebanon24
03:03 | 2026-05-24
Lebanon24
02:58 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24