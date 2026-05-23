العاصمة تحت الإنذار.. هجوم روسي باليستي يهزّ كييف

هزّت انفجارات قوية العاصمة ، فجر الأحد، بعد تحذيرات أطلقتها السلطات من هجوم روسي "ضخم" بصواريخ بالستية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو، عبر "تلغرام": "العاصمة هدف لهجوم صاروخي بالستي ضخم. من المحتمل وقوع المزيد من الهجمات. ابقوا في الملاجئ!".

ودوت الانفجارات في أنحاء المدينة بعد الواحدة فجراً بالتوقيت المحلي، عقب إعلان سلاح الجو الأوكراني عن تهديد بإطلاق صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا، إضافة إلى تضرر عدد من المباني السكنية في مناطق مختلفة من المدينة.

وأشار كليتشكو إلى أن حطاماً مشتعلاً سقط في مبنى مدرسة وسط العاصمة.

وكان الرئيس الأوكراني قد حذر، السبت، من أن تستعد لاستخدام صاروخ "أوريشنيك" في هجوم على ، استناداً إلى معلومات استخباراتية أوكرانية وأميركية وأوروبية.

ولم يعلّق سلاح الجو الأوكراني بعد على ما إذا كان الصاروخ قد أصاب أي هدف.

وفي السياق، أعلن الجيش البولندي، الأحد، أن سلاح الجو البولندي ينشط في المجال الجوي للبلاد عقب الهجمات الروسية على أوكرانيا، موضحاً أن الإجراءات وقائية وتهدف إلى حماية المجال الجوي البولندي، خصوصاً في المناطق القريبة من مناطق التهديد.