بالتفاصيل.. هذه بنود إنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية

وبحسب مسؤول أميركي، يتضمن الاتفاق تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز من دون رسوم، مع السماح لإيران ببيع نفطها بحرية.وتنص المسودة أيضاً على إجراء مفاوضات إضافية بشأن كبح البرنامج ، في محاولة لتجنب تصعيد جديد وتخفيف الضغط عن إمدادات الطاقة العالمية.لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان الاتفاق المؤقت سيفتح الطريق أمام سلام دائم، أو يلبي المطالب النووية التي يتمسك بها الرئيس الأميركي وتدعمها .وأشار والوسطاء إلى احتمال إعلان الاتفاق الأحد، رغم أنه لم يُعتمد نهائياً بعد.وقدم المسؤول الأميركي ملخصاً لمسودة الاتفاق الحالية، فيما أكدت مصادر أخرى مطلعة على المفاوضات معظم بنودها.ولم يؤكد الجانب الإيراني هذه التفاصيل، إلا أن أشارت بدورها إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق.- يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد.- خلال هذه الفترة، سيفتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، وستوافق إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بمرور السفن بحرية.- في المقابل، سترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ ، وتمنح بعض الإعفاءات من للسماح لها ببيع بحرية.- تلتزم إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.- تجرى مفاوضات أخرى خلال الستين يوما بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، وإزالة مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.- وفقا لمصدرين مطلعين، قدمت إيران للولايات المتحدة، عبر الوسطاء، تعهدات شفهية بشأن نطاق التنازلات التي ستقدمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب.- ستوافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات ورفع تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يوما، على أن تنفذ هذه الخطوات فقط كجزء من اتفاق نهائي قابل للتحقق.- ستبقى القوات الأميركية التي تم حشدها في الأشهر الأخيرة في المنطقة خلال فترة الستين يوما، ولن تنسحب إلا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.- تنص مسودة مذكرة التفاهم بوضوح على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في .