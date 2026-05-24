وضع مضيق هرمز بعد الاتفاق.. إيران تسيطر والمفاتيح بيدها!

وذكرت الوكالة، في منشور عبر "تلغرام"، أن أحدث النصوص المتبادلة بين وواشنطن تشير إلى أن المضيق سيبقى خاضعاً لإدارة في حال إنجاز الاتفاق، نافية ما أعلنه الرئيس الأميركي بشأن إعادة فتحه.وأضافت أن موافقة عودة عدد السفن العابرة إلى مستويات ما قبل الحرب لا تعني عودة حرية الملاحة إلى وضعها السابق، مشيرة إلى أن إدارة المضيق وتحديد المسارات وأوقات وآليات العبور وإصدار التصاريح ستبقى من صلاحيات طهران.وكان قد كتب عبر منصة "تروث سوشيال" أن الاتفاق الجاري العمل عليه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي تسبب إغلاقه باضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع النزاع في نهاية شباط، من دون أن يوضح بقية بنود الاتفاق.