عربي-دولي

وضع مضيق هرمز بعد الاتفاق.. إيران تسيطر والمفاتيح بيدها!

Lebanon 24
24-05-2026 | 00:12
وضع مضيق هرمز بعد الاتفاق.. إيران تسيطر والمفاتيح بيدها!
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، عن أن حركة السفن عبر مضيق هرمز قد تعود إلى مستويات ما قبل الحرب في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن تحت "إشراف وإدارة إيرانية".
وذكرت الوكالة، في منشور عبر "تلغرام"، أن أحدث النصوص المتبادلة بين طهران وواشنطن تشير إلى أن المضيق سيبقى خاضعاً لإدارة إيران في حال إنجاز الاتفاق، نافية ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة فتحه.

وأضافت أن موافقة إيران على عودة عدد السفن العابرة إلى مستويات ما قبل الحرب لا تعني عودة حرية الملاحة إلى وضعها السابق، مشيرة إلى أن إدارة المضيق وتحديد المسارات وأوقات وآليات العبور وإصدار التصاريح ستبقى من صلاحيات طهران.

وكان ترامب قد كتب عبر منصة "تروث سوشيال" أن الاتفاق الجاري العمل عليه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي تسبب إغلاقه باضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع النزاع في نهاية شباط، من دون أن يوضح بقية بنود الاتفاق.
إيران: وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
ترامب: سنواصل ضرب إيران إذا لم تلتزم بشروطنا وسنسيطر على مضيق هرمز
ترامب يُهدد ايران: "إطلاق نار أقوى" إذا لم يُنفذ الاتفاق ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا
وزير الطاقة الأميركي: سنتمتع بحرية الملاحة في مضيق هرمز سواء باتفاق مع إيران أو من دونه
