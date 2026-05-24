حسب الاتفاق.. متى ستسحب أميركا قواتها من المنطقة؟

Advertisement

أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر، بأن القوات الأميركية التي تم حشدها مؤخراً في المنطقة، ستبقى طوال مدة الاتفاق المؤقت، ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.وذكر المسؤول الأميركي أن مسودة مذكرة التفاهم تشمل التزامات من بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، والدخول في مفاوضات بشأن تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.وقال مصدران مطلعان للموقع، إن إيران قدمت عبر الوسطاء التزامات شفهية بشأن حجم التنازلات التي قد تقدمها فيما يتعلق بتعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية.وفي المقابل، ستوافق على التفاوض بشأن رفع والإفراج عن الأموال المجمدة خلال فترة الستين يوماً، لكن التنفيذ الفعلي لن يتم إلا ضمن اتفاق نهائي يمكن التحقق من تطبيقه.