عربي-دولي
هذه هوية المشتبه به في إطلاق النار على البيت الأبيض
Lebanon 24
24-05-2026
|
01:22
أفادت ثلاثة مصادر لشبكة CNN أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت، السبت، في
البيت الأبيض
هو ناصر
بيست
، البالغ من العمر 21 عامًا.
وذكر مصدر في جهات إنفاذ القانون أن بيست سبق له التعامل مع جهاز الخدمة السرية، بما في ذلك حادثة وقعت في حزيران 2025 عندما أغلق مدخلًا إلى البيت الأبيض. وبعد أن ادعى أنه "
الرب
"، احتجزته الخدمة السرية وأودعته
معهد واشنطن
للطب النفسي لإجراء تقييم نفسي، وفقًا للمصدر.
وفي الشهر التالي،
تموز
2025، ألقت الخدمة القبض على بيست مجددًا بعد محاولته دخول مدخل مجمع البيت الأبيض، بحسب المصدر. وأصدر قاضٍ أمرًا يقضي بمنعه من دخول أراضي البيت الأبيض.
وأفاد المصدر أنه خلال التحقيق في هذه الحوادث العام الماضي، اكتشف المحققون أن بيست أدلى بتصريحات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها ادعاؤه أنه "
أسامة بن لادن
الحقيقي"، ونشر منشورًا واحدًا على الأقل يُشير إلى رغبته في إيذاء
دونالد ترامب
.
شرطة العاصمة الأميركية: المشتبه به في الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مقيما بالفندق
رويترز: توجيه اتهام بمحاولة اغتيال الرئيس ترمب للمشتبه به في حادثة إطلاق النار خلال حفل مراسلي البيت الأبيض
بالفيديو: اعتقال المشتبه به بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. فمن هو؟
شرطة العاصمة الأميركية: المشتبه به في إطلاق النار كان مسلحا ببندقية صيد ومسدس وعدة سكاكين
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
هل ستصل حرب أوكرانيا إلى البحر الأبيض المتوسط؟.. تقرير أميركي يكشف
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
بالفيديو.. لحظات هلع بين الصحافيين عقب إطلاق نار قرب البيت الأبيض
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
بالفيديو.. تفجير يستهدف قطاراً عسكرياً في باكستان
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
ترامب يهمّش نتنياهو.. غضب إسرائيلي من مسار التفاوض مع إيران
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
من مصرف لبنان.. رسالة جديدة
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
اهداف العقوبات تتجاوز المتوقع.. تلويح بما هو أوسع؟
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
لبنان مشمول بمفاوضات أميركا - إيران.. معلومات جديدة
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
من وزير الخارجية الإيراني.. رسالة إلى قاسم وهذه تفاصيلها!
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
يقيمون قرب لبنان.. هذا ما طلبه إسرائيليون
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
