Najib Mikati
عربي-دولي

هذه هوية المشتبه به في إطلاق النار على البيت الأبيض

Lebanon 24
24-05-2026 | 01:22
هذه هوية المشتبه به في إطلاق النار على البيت الأبيض
 أفادت ثلاثة مصادر لشبكة CNN أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت، السبت، في البيت الأبيض هو ناصر بيست، البالغ من العمر 21 عامًا.
وذكر مصدر في جهات إنفاذ القانون أن بيست سبق له التعامل مع جهاز الخدمة السرية، بما في ذلك حادثة وقعت في حزيران 2025 عندما أغلق مدخلًا إلى البيت الأبيض. وبعد أن ادعى أنه "الرب"، احتجزته الخدمة السرية وأودعته معهد واشنطن للطب النفسي لإجراء تقييم نفسي، وفقًا للمصدر.

وفي الشهر التالي، تموز 2025، ألقت الخدمة القبض على بيست مجددًا بعد محاولته دخول مدخل مجمع البيت الأبيض، بحسب المصدر. وأصدر قاضٍ أمرًا يقضي بمنعه من دخول أراضي البيت الأبيض.

وأفاد المصدر أنه خلال التحقيق في هذه الحوادث العام الماضي، اكتشف المحققون أن بيست أدلى بتصريحات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها ادعاؤه أنه "أسامة بن لادن الحقيقي"، ونشر منشورًا واحدًا على الأقل يُشير إلى رغبته في إيذاء دونالد ترامب.
