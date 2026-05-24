Najib Mikati
عربي-دولي

إيران تعدم متهماً بالتجسس.. هذا ما نقله إلى نتنياهو

Lebanon 24
24-05-2026 | 01:31
إيران تعدم متهماً بالتجسس.. هذا ما نقله إلى نتنياهو
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص اتُّهم بإرسال معلومات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب.
وذكرت الوكالة أن الشخص، ويدعى مجتبى كيان، كان يرسل بيانات مرتبطة بقطاع الدفاع الإيراني إلى "العدو".
 
في السياق، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الجاسوس، مجتبى كيان ابن محمد قلي، قام خلال "حرب رمضان" بإرسال معلومات إلى العدو حول موقع شركة للصناعات الدفاعية وذلك عبر رسائل إلى شبكة معادية وذكر اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الرسالة المرسلة إلى عملاء هذه الشبكة، مؤكدا على ضرورة "إبلاغ بيبي بالأمر".

وأكدت الوكالة أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد تشكيل الملف وإجراء المحاكمة في محكمة محافظة البرز، وبعد مصادقة محكمة التمييز الوطنية على الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصرّح مجتبى كيان في اعترافاته: "بعد إرسالي رسالة إلى قناة فضائية، قدّموا لي رقما لأرسل المعلومات من خلاله، وقمت بإرسال المعلومات عبر ذلك الرقم."

وأظهر الفحص الفني للرسائل المتبادلة بين المحكوم عليه وعناصر العدو أنه بعد 3 أيام من إرسال المعلومات، تم استهداف الموقع المشار إليه بهجوم من قبل العدو وتم تدميره بالكامل، حسب وكالة "تسنيم".

وذكرت أن بعد تواصل مجتبى كيان مع الشبكة الإعلامية، تم تحديد هويته والقبض عليه فورا.
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعدم متهماً
سرب معلومات سرية.. إيران تعدم رجلا متهم بـ"التجسس"
إيران تعدم رجلا اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل
ايران: إعدام متهم بمهاجمة موقع عسكري خلال الاحتجاجات
