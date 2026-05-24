كارثة منجم شانشي.. انفجار غاز يعيد ذاكرة الصين إلى أسوأ حوادث الفحم

وبحسب موقع AsiaOne، يعيد الحادث تسليط الضوء على سجل طويل من المرتبطة بمناجم الفحم في الصين، حيث تسببت انفجارات والفيضانات والحوادث الصناعية المتكررة بمقتل مئات العمال عبر العقود.وتُعد شانشي من أبرز مناطق إنتاج الفحم في الصين، لكنها ارتبطت أيضاً بعدد من أكثر الحوادث دموية في تاريخ قطاع التعدين الصيني. ففي عام 1960، وقع انفجار ميثان في منجم لاوبايدونغ للفحم في نفسها، ما أدى إلى مقتل 684 شخصاً، في واحدة من أسوأ كوارث التعدين المسجلة في البلاد.كما شهدت الصين حوادث كبرى أخرى، بينها انفجار في منجم ييلو بمقاطعة خنان عام 1950 أودى بحياة 174 شخصاً، وانفجار غاز في منجم سانجياو ريفر بشانشي عام 1991 أدى إلى مقتل 147 شخصاً.وفي عام 2000، قُتل 162 شخصاً في انفجار غاز بمنجم موتشونغو في مقاطعة قويتشو. وبعد ذلك بأربع سنوات، شهدت الصين كارثتين كبيرتين في عام واحد: انفجاراً في منجم دابينغ في خنان أودى بحياة 148 شخصاً، وآخر في منجم تشنجياشان في شنشي قتل 166 شخصاً.وكان عام 2005 من الأعوام الأكثر دموية في قطاع الفحم الصيني، إذ قُتل 214 شخصاً في انفجار بمنجم سونجياوان التابع لمجموعة فوكسين الحكومية في لياونينغ، كما أودى فيضان في منجم داشينغ بمقاطعة غوانغدونغ بحياة 123 شخصاً، فيما أسفر انفجار في منجم دونغفنغ في هيلونغجيانغ عن مقتل نحو 170 شخصاً.وفي عام 2007، تسببت أمطار غزيرة بفيضان منجمين في مقاطعة شاندونغ، ما أدى إلى مقتل 181 شخصاً. أما في عام 2009، فقُتل 108 أشخاص في انفجار غاز بمنجم شينشينغ في هيلونغجيانغ.ويأتي انفجار منجم ليوشنيو في شانشي ليعيد القلق من جديد حول معايير السلامة في قطاع المناجم الصيني، خصوصاً أن النص يشير إلى أنه الحادث الأكثر دموية منذ كارثة عام 2009، مع تسجيل ما لا يقل عن 90 قتيلاً وفق المقدمة، بينما يورد التسلسل رقماً لا يقل عن 82 عاملاً.