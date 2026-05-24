تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كارثة منجم شانشي.. انفجار غاز يعيد ذاكرة الصين إلى أسوأ حوادث الفحم

Lebanon 24
24-05-2026 | 01:35
A-
A+
كارثة منجم شانشي.. انفجار غاز يعيد ذاكرة الصين إلى أسوأ حوادث الفحم
كارثة منجم شانشي.. انفجار غاز يعيد ذاكرة الصين إلى أسوأ حوادث الفحم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل ما لا يقل عن 90 شخصاً في انفجار غاز وقع في منجم ليوشنيو للفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين، في وقت متأخر من يوم الجمعة 22 أيار، في ما يُعد أسوأ كارثة مناجم تشهدها البلاد منذ أكثر من 16 عاماً.
Advertisement

وبحسب موقع AsiaOne، يعيد الحادث تسليط الضوء على سجل طويل من الكوارث المرتبطة بمناجم الفحم في الصين، حيث تسببت انفجارات الغاز والفيضانات والحوادث الصناعية المتكررة بمقتل مئات العمال عبر العقود.

وتُعد شانشي من أبرز مناطق إنتاج الفحم في الصين، لكنها ارتبطت أيضاً بعدد من أكثر الحوادث دموية في تاريخ قطاع التعدين الصيني. ففي عام 1960، وقع انفجار ميثان في منجم لاوبايدونغ للفحم في المقاطعة نفسها، ما أدى إلى مقتل 684 شخصاً، في واحدة من أسوأ كوارث التعدين المسجلة في البلاد.

كما شهدت الصين حوادث كبرى أخرى، بينها انفجار في منجم ييلو بمقاطعة خنان عام 1950 أودى بحياة 174 شخصاً، وانفجار غاز في منجم سانجياو ريفر بشانشي عام 1991 أدى إلى مقتل 147 شخصاً.

وفي عام 2000، قُتل 162 شخصاً في انفجار غاز بمنجم موتشونغو في مقاطعة قويتشو. وبعد ذلك بأربع سنوات، شهدت الصين كارثتين كبيرتين في عام واحد: انفجاراً في منجم دابينغ في خنان أودى بحياة 148 شخصاً، وآخر في منجم تشنجياشان في شنشي قتل 166 شخصاً.

وكان عام 2005 من الأعوام الأكثر دموية في قطاع الفحم الصيني، إذ قُتل 214 شخصاً في انفجار بمنجم سونجياوان التابع لمجموعة فوكسين الحكومية في لياونينغ، كما أودى فيضان في منجم داشينغ بمقاطعة غوانغدونغ بحياة 123 شخصاً، فيما أسفر انفجار في منجم دونغفنغ في هيلونغجيانغ عن مقتل نحو 170 شخصاً.

وفي عام 2007، تسببت أمطار غزيرة بفيضان منجمين في مقاطعة شاندونغ، ما أدى إلى مقتل 181 شخصاً. أما في عام 2009، فقُتل 108 أشخاص في انفجار غاز بمنجم شينشينغ في هيلونغجيانغ.

ويأتي انفجار منجم ليوشنيو في شانشي ليعيد القلق من جديد حول معايير السلامة في قطاع المناجم الصيني، خصوصاً أن النص يشير إلى أنه الحادث الأكثر دموية منذ كارثة عام 2009، مع تسجيل ما لا يقل عن 90 قتيلاً وفق المقدمة، بينما يورد التسلسل الزمني رقماً لا يقل عن 82 عاملاً.
مواضيع ذات صلة
الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث منجم فحم بمقاطعة شانشي إلى 90 قتيلاً
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار منجم فحم في الصين يوقع عشرات القتلى
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يوثّق لحظة أيقونية: فستان صباح في كان 1959 يعيد إحياء ذاكرة الموضة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: الحادثة التي أصيب فيها جنود اليونيفيل أمس لم تنجم عن قواتنا
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المقاطعة

الكوارث

الزمني

الغاز

جيانغ

غوان

انجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-24
Lebanon24
08:56 | 2026-05-24
Lebanon24
08:50 | 2026-05-24
Lebanon24
08:42 | 2026-05-24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-24
Lebanon24
08:16 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24