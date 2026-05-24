من أريزونا إلى المكسيك.. إيران تنقل معسكرها التدريبي لكأس العالم

Advertisement

وقال تاج، في مقطع نشره الاتحاد الإيراني عبر "تلغرام": "سنتخذ من معسكر تيخوانا مقراً لنا، وهو يقع بالقرب من المحيط الهادئ وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة".وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تجنب التعقيدات المرتبطة بالتأشيرات، مشيراً إلى أن المنتخب سيتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك عبر الخطوط الجوية .وتخوض إيران أول مباراتين لها في المجموعة السابعة في لوس أنجلوس، أمام نيوزيلندا في 15 حزيران وبلجيكا في 21 حزيران، قبل مواجهة مصر في سياتل في 26 حزيران.وقال تاج إن المسافة بين معسكر تيخوانا ومكان مباراتي المنتخب في لوس أنجلوس لا تتجاوز 55 دقيقة بالطائرة، مؤكداً أن الموقع الجديد أقرب من المعسكر الذي كان مقرراً في أريزونا.وكان المنتخب الإيراني قد واجه حالة من عدم اليقين بشأن ترتيبات السفر والأمن قبل كأس العالم، في ظل عدم حصول اللاعبين والجهاز الفني بعد على تأشيرات دخول إلى .وأشار تاج إلى أن الاتحاد الإيراني طلب من "فيفا" ضمانات تتعلق بالتأشيرات والأمن وطريقة التعامل مع الوفد الإيراني.وتقام بطولة كأس العالم بين 11 حزيران و19 .