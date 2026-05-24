Najib Mikati
من أريزونا إلى المكسيك.. إيران تنقل معسكرها التدريبي لكأس العالم

24-05-2026 | 02:23
من أريزونا إلى المكسيك.. إيران تنقل معسكرها التدريبي لكأس العالم
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، السبت، أن منتخب إيران سيقيم معسكره خلال كأس العالم 2026 في مدينة تيخوانا المكسيكية، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نقل المعسكر من ولاية أريزونا الأميركية.
وقال تاج، في مقطع نشره الاتحاد الإيراني عبر "تلغرام": "سنتخذ من معسكر تيخوانا مقراً لنا، وهو يقع بالقرب من المحيط الهادئ وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة".

وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تجنب التعقيدات المرتبطة بالتأشيرات، مشيراً إلى أن المنتخب سيتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك عبر الخطوط الجوية الإيرانية.

وتخوض إيران أول مباراتين لها في المجموعة السابعة في لوس أنجلوس، أمام نيوزيلندا في 15 حزيران وبلجيكا في 21 حزيران، قبل مواجهة مصر في سياتل في 26 حزيران.

وقال تاج إن المسافة بين معسكر تيخوانا ومكان مباراتي المنتخب في لوس أنجلوس لا تتجاوز 55 دقيقة بالطائرة، مؤكداً أن الموقع الجديد أقرب من المعسكر الذي كان مقرراً في أريزونا.

وكان المنتخب الإيراني قد واجه حالة من عدم اليقين بشأن ترتيبات السفر والأمن قبل كأس العالم، في ظل عدم حصول اللاعبين والجهاز الفني بعد على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وأشار تاج إلى أن الاتحاد الإيراني طلب من "فيفا" ضمانات تتعلق بالتأشيرات والأمن وطريقة التعامل مع الوفد الإيراني.

وتقام بطولة كأس العالم بين 11 حزيران و19 تموز.
