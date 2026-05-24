23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
27
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
عربي-دولي
باكستان تتحدث عن تقدم كبير.. اتفاق واشنطن وطهران يقترب
Lebanon 24
24-05-2026
|
02:32
قال
وزير الخارجية
الباكستاني
إسحق دار، اليوم الأحد، إن "تقدماً كبيراً" تحقق في المفاوضات بين
الولايات المتحدة
وإيران، بما يعزز التفاؤل بإمكان الوصول إلى نتيجة إيجابية ودائمة.
وفي وقت سابق، هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على ما وصفه بـ"جهود استثنائية" لتحقيق السلام، مؤكداً
التزام
بلاده بمواصلة المحادثات، وأملها في استضافة الجولة المقبلة قريباً.
وتسعى
واشنطن
وطهران إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب، فيما أشار
ترامب
إلى أن اتفاقاً يشمل فتح مضيق هرمز "قطع شوطاً كبيراً".
وبحسب وسائل إعلام أميركية، سيسمح الاتفاق للسفن بعبور مضيق هرمز، الحيوي للاقتصاد العالمي، كما سيخفف
العقوبات
المفروضة على
إيران
، على أن تُرحّل قضية البرنامج
النووي
الإيراني
إلى مفاوضات لاحقة.
