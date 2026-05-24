إعدام جديد في إيران.. الضحية متهم بـتسريب معلومات عن منشآت دفاعية

عربي-دولي
"إعدام" جديد في إيران.. الضحية متهم بـ"تسريب معلومات عن منشآت دفاعية"
Lebanon 24
24-05-2026
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات القضائية
الإيرانية
، صباح الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق "مجتبى كيان"، نجل محمد قلي، بعد إدانته بتهمة تسريب معلومات مرتبطة بمنشآت الصناعات الدفاعية الإيرانية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن الحكم نُفذ فجر اليوم بعد استكمال الإجراءات القضائية وتأييده من قبل المحكمة
العليا
الإيرانية.
وبحسب الوكالة، فإن كيان كان يرسل معلومات وإحداثيات تتعلق بوحدات إنتاج مرتبطة بالصناعات الدفاعية إلى شبكات إعلامية ومعارضة تصفها
طهران
بأنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.
وأضافت التحقيقات، وفق الرواية الرسمية، أن المتهم أرسل عبر إحدى الشبكات معلومات عن موقع شركة مرتبطة بالصناعات الدفاعية، وطلب إيصالها إلى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، مستخدماً عبارة "أعطوا الإحصاءات لبيبي".
أيضاً، نقلت السلطات عن المتهم قوله في اعترافاته إنه حصل، بعد تواصله مع قناة فضائية معارضة، على رقم مخصص لإرسال المعلومات، وقام بإرسال البيانات عبره.
وأشارت التحقيقات الفنية، بحسب البيان، إلى أن الموقع الذي أرسل المتهم معلومات عنه تعرّض لهجوم بعد ثلاثة أيام من نقل الإحداثيات؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل.
وأكدت الجهات الأمنية الإيرانية أن المتهم تم تحديد هويته واعتقاله فور بدء تواصله مع الشبكات الإعلامية
المعارضة
، قبل أن تتم إحالته إلى
القضاء
واستكمال محاكمته.
(إرم نيوز)
