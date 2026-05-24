إعدام جديد في إيران.. الضحية متهم بـتسريب معلومات عن منشآت دفاعية

أعلنت السلطات القضائية ، صباح الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق "مجتبى كيان"، نجل محمد قلي، بعد إدانته بتهمة تسريب معلومات مرتبطة بمنشآت الصناعات الدفاعية الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة "ميزان" التابعة للقضاء، أن الحكم نُفذ فجر اليوم بعد استكمال الإجراءات القضائية وتأييده من قبل المحكمة الإيرانية.





وبحسب الوكالة، فإن كيان كان يرسل معلومات وإحداثيات تتعلق بوحدات إنتاج مرتبطة بالصناعات الدفاعية إلى شبكات إعلامية ومعارضة تصفها بأنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.





وأضافت التحقيقات، وفق الرواية الرسمية، أن المتهم أرسل عبر إحدى الشبكات معلومات عن موقع شركة مرتبطة بالصناعات الدفاعية، وطلب إيصالها إلى بنيامين ، مستخدماً عبارة "أعطوا الإحصاءات لبيبي".





أيضاً، نقلت السلطات عن المتهم قوله في اعترافاته إنه حصل، بعد تواصله مع قناة فضائية معارضة، على رقم مخصص لإرسال المعلومات، وقام بإرسال البيانات عبره.





وأشارت التحقيقات الفنية، بحسب البيان، إلى أن الموقع الذي أرسل المتهم معلومات عنه تعرّض لهجوم بعد ثلاثة أيام من نقل الإحداثيات؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل.